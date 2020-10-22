Палата представителей продлила сбор предложений по изменениям в Конституцию.

«В Палату представителей продолжают поступать предложения по корректировке Основного закона. Кроме того, в настоящее время активизируется обсуждение предстоящей конституционной реформы на региональных диалоговых площадках. В связи с этим работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию (в том числе с использованием электронной почты Zakon@house.gov.by) будет осуществляться и после 25 октября», — говорится в сообщении на сайте.

Депутаты Палаты представителей собранные материалы обобщат и проанализируют.

Предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном законом «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Ранее сообщалось, что белорусы могут направлять свои предложения по электронной почте Zakon@house.gov.by до 25 октября.

Источник: БелТА