Паломничества и пешие экскурсии. Что не знают о родном крае белорусы?

В условиях пандемии и закрытых границ экскурсии по родному краю набирают популярность. С каждым днем желание узнать свою страну только растет. Профессиональный экскурсовод Зинаида Полиенко рассказала, какие маршруты сегодня самые востребованные.

— Как давно вы проводите экскурсии и как попали в эту сферу деятельности?

— Желание стать экскурсоводом нельзя назвать спонтанным. Мне всегда нравилось рассказывать о том, что меня вдохновляло на поиск новой информации. А слушателю может быть интересно только то, что интересно рассказчику. Но даже вдохновленный рассказчик — это еще не экскурсовод. Поэтому после окончания Минского духовного училища (отделение катехизаторов) я поступила на отделение экскурсоводов.

У меня была мечта — разработать тщательную экскурсию по православной Пуховщине. Рассказывать о старинном храме 1826 года, единственно сохранившемся из 27 храмов края за годы лихолетья, о чудотворной иконе Богородицы с таинственной улыбкой на устах, для благочестивого хранения которой был построен величественный храм святого князя Александра Невского, которому во всем мире воздвигнуто около 1800 храмов.

Кафедральный собор святого князя Александра Невского в Марьиной Горке

— Какими направлениями экскурсий вы занимаетесь?

— Паломничества, краеведческие экскурсии и, конечно, полюбившиеся пешие экскурсии по Минску. Недавно появилась мечта провести пешую экскурсию по Марьиной Горке. На это вдохновил один из паломников.

Первая группа паломников в д. Омельно у поклонного креста, установленного на месте церкви, сожженной фашистами в 1943 г. во время карательной операции «Пион»

Хотелось бы обратить внимание на существенную разницу между паломничеством и экскурсией. Паломничество часто содержит краеведческие элементы. Так, бывая в Слуцкой епархии после литургии в Слуцком женском монастыре в честь святой Софии Слуцкой, местный краевед проводит экскурсию по городу или посещаем музей истории Слуцких поясов, что весьма значимо дополняет наше паломничество и обогащает интереснейшей информацией об этом крае. А краеведческие экскурсии часто проводят с религиозным элементом — с посещением церкви, где расскажут о храме с архитектурной и археологической точки зрения. И паломникам будет предоставлена подобная информация, но после литургии, молитвы, акафиста и беседы с настоятелем храма.

Храм святой Троицы в Телядовичах

— Какая в основном возрастная категория у людей, которые приходят на экскурсии?

— Самому младшему — 6 лет, самому старшему — 74. Конечно, юные экскурсанты и паломники — это, в основном, дети или внуки взрослых. Помнится, когда впервые гостила в Дании в 1995 году, была обескуражена одним фактом: в воскресенье ожидали к обеду взрослых детей с внуками. И были абсолютно уверены, что приедут все. На мое удивление последовал ответ: «Это у нас узаконено: два воскресенья в месяц дети приезжают на обеды к родителям. Даже если живут далеко от родного дома».

Чудотворная икона Божией Матери «Марьиногорская»

Что касается юных экскурсантов-паломников, то для меня это прекрасная возможность научиться сочетать возрастные особенности, создавать пусть временный, но разновозрастной коллектив, научиться правильно распределять подготовленный материал. И нужно всегда помнить, что каждый взрослый слушатель — человек с богатым жизненным опытом, определенными знаниями в той или иной сфере жизни. Он может задать вопрос, ответ на который тебе не всегда известен. И здесь уместно построить диалог, попробовать вместе исследовать проблему и даже предложить домашнее задание. Подобная ситуация научила предугадывать возможные вопросы. Так, заранее окунаешься в процесс подготовки строительного материала для храма несколькими веками ранее, чтобы ответить на вопрос: «Почему старинные деревянные храмы стоят по 5-6 веков, а мы с нашими современными технологиями можем построить только временное?». Или, рассказывая о жизни святой Софии Слуцкой, нужно поинтересоваться о жизни Януша Радзивилла после ее кончины. А сколько вопросов возникает о церковных колоколах!

Серия фото » Монастыри Беларуси» ( в Барколабово, Кобрине, Гомеле)

— Какие маршруты сегодня самые востребованные и актуальные?

— Актуальны экскурсии по областным и районным городам и, конечно, пешие экскурсии по Минску. Здесь каждый камень хранит великие и малые тайны прошлого. Любимому Минску посвящено много книг, монографий, фотоальбомов и других работ, в каждой из которой всегда находишь нечто новое, неповторимое, потрясающее.

Если сделать акцент на паломничестве, то все темы актуальны и востребованы. Каждое паломничество приурочено к определенной важной дате церковного календаря или посвящено определенной теме или храму. До сих пор не утихли эмоции и восторг после мероприятия по случаю 195-летия храма Святой Троицы в деревне Блонь, и последовавшего за ним праздника почитанию иконы «Марьиногорской» Пресвятой Богородицы, который состоялся 1 июля. А в начале 20 века у иконы Божией Матери собиралось по 5000 паломников!

Древний иконостас в Могилевском Николаевском женском монастыре

— Есть ли у вас любимые маршруты или экскурсии?

— Я люблю все маршруты, по которым провожу паломничества и экскурсии. В зависимости от темы экскурсии, возраста паломников или экскурсантов, их интересов, настроенности, времени, отведенного для экскурсии, содержание паломничества или экскурсии меняется. Если едем изучать Пуховичский край (бывший Игуменский уезд), экскурсия включает жемчужину деревянного зодчества — храм 1826 года, усадьбу Министра внутренних дел Льва Макова, краеведческий музей в усадьбе помещика Бонч–Осмоловского, учебную базу районного МЧС. И это вызывает восторг у школьников. А для взрослых и старшеклассников особый интерес представляет музей истории и боевой славы воинов Афганской войны. И каждая экскурсия — урок мужества, сложенный из множества судеб погибших. И это не все составляющие маршрута. Поэтому есть паломники, которые ездили на Пуховщину два, три и даже четыре раза!

Юровичский мужской монастырь Конечно, очень полюбились пешие экскурсии, которые особенно востребованы в условиях вынужденной ограниченности путешествий. Последние два года наши соотечественники проявляют все больше осознанного интереса к истории малой Родины, края, где родились, живут и работают. С огромной радостью провожу экскурсии по бывшей Немецкой слободе (ул. К. Либкнехта, Розы Люксембург, Волоха). С не меньшей любовью провожу пешую экскурсию «Александровская кругосветка»: Октябрьская площадь, бывшее Архиерейское подворье (ныне Дом офицеров с прилегающими зданиями), Александровский сквер. И однажды нам с экскурсантами понадобилось 2,5 часа, чтобы окунуться в прошлое этого уголка столицы, богатого на события и факты. Изучать родной край — не просто интересно, а важно и необходимо. Часто слышу: «Везде побывала: и в Иерусалиме, и в Греции, и в Испании, и в Скандинавии, и по всей Европе проехала, а Беларусь, оказывается, совсем не знаю. Как необычайно красива наша страна!»