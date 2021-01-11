Пандемия не мешала побеждать — воспитанники «Світанка» ставят рекорды по количеству дипломов

Исполнить композицию так, чтобы покорить сердца жюри по ту сторону экрана и получить Гран-при на международных песенных конкурсах в Дубае, Лондоне и Грузии… — воспитанница ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» Полина Неборская знает, что это возможно. Девочка стала несомненным лидером центра по количеству наград в творческом направлении по итогам второго полугодия минувшего года. С августа по декабрь на ее счету более 30 дипломов.

Три года Полина занимается в «Світанке» с педагогом Еленой Корыткиной в студии «Пою с душой». В год пандемии 13-летняя артистка открыла для себя новый формат выступлений: онлайн. Педагог, перечисляя награды воспитанницы, отмечает значимую поддержку ее мамы Светланы Неборской. На самом деле, непросто найти такую заинтересованную, легкую на подъем маму, которая готова на все, чтобы ее дети реализовали в полной мере свои таланты.

Вообще поводов для гордости у педагогов «Світанка» много. Начиная с августа, воспитанники центра завоевали более 70 наград различных международных фестивалей, и эта цифра не окончательная: итоги некоторых конкурсов еще не подведены.

— Выявление и поддержка талантливых детей — одна из наших приоритетных задач. И мы довольно успешно над этим трудимся, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, — отмечает директор ГУДО «ЦТДиМ «Світанак» Елена Корыткина. — Наш центр работу не прекращает: дети участвуют в конкурсах областного, республиканского и международного уровней. Это не только творческие фестивали: мы также ориентируемся на научно-исследовательскую деятельность учащихся. Очень гордимся дипломом 2-й степени республиканского конкурса «ПАТРИОТ.by». Жюри высоко оценило совместную работу народной студии «Марьинка» и ІТ-лаборатории «В поисках утраченного».

Стоит отметить, что раньше наград с этого конкурса у «Світанка» не было. Педагог Дмитрий Кривошей совместно с педагогом Ларисой Гневчинской синтезировали декоративно-прикладное искусство и научно-исследовательскую деятельность и создали работу «Сімвалы маёй Радзімы».

Порадовали итоги международного конкурса «Творчество без границ», в котором принимали участие представители восьми стран. В минувшем году учащиеся центра завоевали одну награду на конкурсе, в этом — три. Диплом 3-й степени получил хореографический ансамбль «Инсайт». Сразу два диплома — 2-й и 3-й степени — в копилке театральной студии «Зазеркалье».

— Дистанционные и онлайн конкурсы из-за пандемии стали нашей реальностью. Хочу отметить, что в нашем центре создана хорошая материально-техническая база. Есть видеоаппаратура, студия звукозаписи, материалы для работы кружков декоративно-прикладного творчества. Это мы можем позволить себе благодаря успешной внебюджетной деятельности, — продолжает директор Елена Корыткина. — С каждым годом растут требования к выступлениям участников, и только имея современные технические средства, можно выдерживать конкуренцию на разных уровнях.

На ежегодную выставку-конкурс декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка» учащиеся центра представили 23 работы. Все получили награды на областном этапе, три работы были отобраны на республику. Воспитанники народной студии «Марьинка» освоили новую технику — картонаж, которая сразу же заинтересовала жюри.

Две работы пуховчан также представлены на республиканском конкурсе «Техноелка».

Успех учеников всегда зависит от педагога. Все педагоги центра «Світанак» постоянно занимаются самообразованием. Они являются участниками семинаров, вебинаров, конференций, делятся своим опытом на уровне республики. Руководитель народной студии «Фантазия» Татьяна Харитончик на областном этапе республиканского конкурса программ объединений по интересам художественного профиля заняла второе место.

Педагоги центра и сами активно проводят различные онлайн-конкурсы среди своих воспитанников. Всегда стараются наградить каждого ребенка, создать ситуацию успеха.

Много мастер-классов выкладывается на сайте «Світанка», на ютуб-канале и в соцсетях. Если вы в поиске нового интересного занятия, загляните на эти ресурсы.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.