Парад во дворе — в Марьиной Горке необычно поздравляют ветеранов

Военный оркестр играет знаменитую мелодию «День Победы», и у ветерана наворачиваются слезы на глазах. Так сегодня поздравляли с наступающим праздником Михаила Матвийца из Марьиной Горки. Музыкальное поздравление 90-летнему ветерану устроили прямо во дворе дома.

Михаил Александрович на фронте не побывал, но с 14 лет трудился на Канском биохимзаводе в Красноярском крае. Завод производил этиловый спирт и фурфурол, в военное время такая продукция считалась стратегической. На заводе проработал 42 года. В трудовой книжке имеет 174 записи о различных поощрениях и наградах. Одна из самых значимых для ветерана — орден Знак Почета. В преддверии 9 Мая появилась еще одна награда — юбилейная медаль к 75-летию Победы.

Ветерана поздравили председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, представители руководства Пуховичского райисполкома, военнослужащие и молодежь.

— Война — эта великая трагедия для нашего народа. Мы то поколение, которое бережно хранит память о Великой Победе, — отметила в своем поздравлении Наталья Якубицкая. — Мы должны передать нашу историю потомкам. Это необходимо для того, чтобы люди понимали, какой ценой ветеранам и нам достался мир.

Сегодня в Марьиной Горке в рамках акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы» поздравления в таком же формате принимают еще двенадцать ветеранов.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.