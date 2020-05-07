75 лет Великой Победе Главное 

Парад во дворе — в Марьиной Горке необычно поздравляют ветеранов

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Ветерана Михаила Матвийца поздравляет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Военный оркестр играет знаменитую мелодию «День Победы», и у ветерана наворачиваются слезы на глазах. Так сегодня поздравляли с наступающим праздником Михаила Матвийца из Марьиной Горки. Музыкальное поздравление 90-летнему ветерану устроили прямо во дворе дома.

Михаил Александрович  на фронте не побывал, но с 14 лет трудился  на Канском биохимзаводе в Красноярском крае. Завод производил этиловый спирт и фурфурол, в военное время такая продукция считалась стратегической. На заводе проработал 42 года. В трудовой книжке имеет 174 записи о различных поощрениях и наградах. Одна из самых значимых для ветерана — орден Знак Почета. В преддверии  9 Мая  появилась еще одна награда — юбилейная медаль к 75-летию Победы.

Юбилейную медаль к 75-летию Победы Михаилу Матвийцу вручает военный комиссар Максим Власов.

Ветерана поздравили председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, представители руководства Пуховичского райисполкома, военнослужащие и молодежь.

— Война — эта великая трагедия для нашего народа. Мы то поколение, которое бережно хранит память о Великой Победе, — отметила в своем поздравлении Наталья Якубицкая. — Мы должны передать  нашу историю потомкам. Это необходимо для того, чтобы люди понимали, какой ценой ветеранам и нам  достался мир.

 

Сегодня в Марьиной Горке в рамках акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы» поздравления в таком же формате принимают еще двенадцать ветеранов.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ. 

 

 

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