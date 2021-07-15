Общество 

«Пассажир, садясь в такой транспорт, не получает ни билета, ни страховки…» — Геннадий Сечко

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Ехать безопасно и… честно.

Обратное также возможно, если мы выберем недобросовестного перевозчика.

Каждый из нас, стараясь облегчить свою жизнь, ищет максимально кратчайшие пути для решения возникающих проблем. В том числе, транспортных. Как вы, к примеру, хотели бы доехать из Марьиной Горки до Минска: прямо от дома без пересадок или с ними (для начала проехав на городском транспорте, а затем — на маршрутке, автобусе или электричке)? Большинство скажет, что хотелось бы попроще и попрямее сделать эту дорогу, которая для многих является каждодневной.

— Но этот выбор иногда может означать, что пассажир пользуется услугами перевозчиков, которые осуществляют свою деятельность незаконно, — говорит директор автопарка №19 Геннадий Сечко. — Пассажир, садясь в такой транспорт, не получает ни билета, ни страховки в случае какой-либо непредвиденной и не всегда приятной (возможно, даже аварийной) ситуации. Кроме того, пассажир «помогает» таким перевозчикам скрывать реальные доходы и не уплачивать налоги в бюджет. Это, на мой взгляд, неправильно.

Наше предприятие является законным перевозчиком. Мы осуществляем регулярные пассажирские перевозки по 30 маршрутам, включая городские маршруты и маршруты Марьина Горка-Минск. Ежедневно задействовано более 30 автобусов. И мы имеем достаточно техники, чтобы в случае, например, поломки, быстро заменить один автобус на другой, не доставляя пассажирам особенных неудобств.

Доверяясь официальным перевозчикам, пассажир, в первую очередь, понимает, что его безопасность застрахована. Дорога — это всегда источник повышенной опасности. Даже при том, что все наши водители — это опытные водители 1-го класса, никто не сможет гарантировать, что такие же ездят по одним с ними дорогам. Мы все видим, как много сегодня молодых и беспечных водителей, которые создают аварийные ситуации.  И даже при простом экстренном торможении пассажир может получить какую-то травму. В таком случае пассажиру автопарка №19 будет выплачена страховка.

Все наши водители в обязательном порядке проходят предрейсовый медицинский контроль, а вот кто сидит за рулем «нелегальной» маршрутки, мы не знаем. Быть может, этот человек только вчера получил водительское удостоверение. А многие граждане вообще не задумываются над этим, доверяя свою жизнь и здоровье тому, кто сидит за рулем, потому что верят в порядочность перевозчика.

Еще один плюс законных перевозчиков: их билеты принимаются для выплаты командировочных расходов. Когда услуга по перевозке оказывалась в скрытом нерегулярном сообщении, бухгалтерия госпредприятий за-траты своим работникам не возмещает. Так что если вам не дали билет, задумайтесь: тем ли транспортом вы воспользовались?

Кроме того, в  автобусах автопарка №19 у пассажиров есть возможность оплатить проезд по платежной карте или по QR-коду (этой услугой начинают пользоваться все активнее). Можно также приобретать проездные билеты на все маршруты.

Мы работаем с использованием системы контроля кассового оборудования (СКНО), которая позволяет налоговым (контролирующим) органам в режиме онлайн получать информацию о выручке. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года  № 924/16,   все кассовое оборудование должно быть подключено к данной системе. Но не все перевозчики торопятся внедрить ее у себя, потому что у них есть свои задачи по получению прибыли (а пассажирские перевозки на отдельных маршрутах очень прибыльны) и сокрытию реальных доходов.

К сожалению, действительно, несмотря на то, что государством предпринимаются меры по упрощению условий ведения бизнеса, находятся те, кто осуществляет незарегистрированную предпринимательскую деятельность, оказывает услуги по перевозке пассажиров в такси без опознавательных знаков, выполняет регулярные перевозки под видом нерегулярных, нарушая все правила перевозки пассажиров. Сталкивались ли вы с подобными случаями? Наверняка. Возможно, вы даже не подозревали о том, что едете с «нерегулярным» (заказным) перевозчиком,  бронируя для себя билет через интернет, ведь нелегалы пользуются приемом, при котором якобы заказные перевозки осуществляются по тем же маршрутам, что и официальные. Так происходит перехватывание пассажиропотоков и лишение легальных автопредприятий выручки.

Так что стоит задуматься.  Если вы добросовестный налогоплательщик, то стоит ли помогать уходить от уплаты налогов другим лицам, которые будут наживаться и за ваш счет?

                                                                                                                                                      Елена  МАКСИМОВА.

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