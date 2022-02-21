“Патриотизм. Родина. Любовь”

Под таким названием состоялось торжественное мероприятие в ОАО “Руденск”

— На нашем предприятии трудится много супружеских пар, — рассказывает заместитель директора ОАО “Руденск” по идеологической работе, кадрам и безопасности Павел Кастрицкий. — Мы подумали, что 14 февраля — День всех влюбленных — отличный повод для того, чтобы провести торжественное мероприятие для наших сотрудников, и пригласили их на праздничный концерт, активное участие в организации которого приняли председатель первичной организации ОО “Белорусский союз женщин” Жанна Михайлова, помощник директора по идеологической работе и председатель совета ветеранов Данута Кулеш, секретарь первичной организации ОО “БРСМ” Екатерина Комарова.

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Программа мероприятия была разделена на три блока. Сначала были подведены итоги конкурса на лучший рисунок для детей сотрудников предприятия, который проходил в номинациях “Моя Беларусь — мое будущее” (первое место заняли братья Илья и Арсений Шиловы), “От прадедов до правнуков. Герои Беларуси на все времена” (первое место заняла Мария Агейчик). Ребята получили ценные подарки, а их родителям была перечислена денежная премия.

В концертной программе приняли участие вокальный коллектив “Славяночка”, пуховичские поэты Владимир Рунцевич и Светлана Рыжкова, воспитанники студий Руденского горпоселкового дома культуры и учащиеся Руденской вспомогательной школы-интерната.

Затем шестнадцать супруже-ских пар, которые добросовестно выполняют свои производственные обязанности, получили благодарность от руководства, подарки и цветы.

После были подведены итоги 2021 года и награждены сотрудники в номинации “Лучший работник ОАО “Руденск”. В их число вошли сборщик изделий из пластмасс Ирина Бутрим, литейщик пластмасс Иван Кривошей, аппаратчик сушки Александр Загика, мастер Светлана Юрова, лакировщик Анжела Борисик, слесарь-инструментальщик Михаил Давидович, дробильщик Владимир Глевский. Лучшие сотрудники получили свидетельства о присвоении почетного звания “Лучший работник ОАО “Руденск”, доплату к заработной плате. Всех награждал директор предприятия Андрей Солонович.

— Лучшего работника выбирать всегда очень тяжело, — говорит Андрей Александрович. —Каждый работник нашего предприятия вносит неоценимый вклад в производство: литейщики отливают детали, мастера следят за качеством, сборщики объединяют труд своих коллег в готовый продукт. Я думаю, что в будущем выбирать лучших работников следует по номинациям и категориям. Да и мероприятия подобного рода стоит проводить как можно чаще, особенно те, целью которых является популяризация семейных ценностей, воспитание патриотизма и любви к Родине.

Станислав БЕЛОУСОВ.