Адреса заботы 

Педагоги района поддерживают медиков

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Сегодня многие стараются помочь медикам, оказавшимся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Не остаются в стороне и пуховчане. Районный комитет  профсоюза работников образования и науки инициировал сбор и перечисление средств в  фонд помощи, созданный при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

— Одними из первых инициативу поддержали коллективы средней школы №3 города  Марьина  Горка, Марьиногорского УПК- детский сад-средняя школа, Шацкой средней школы, Бор-Слободского и Сутинского УПК-детский сад — базовая школа, Зазерского ясли-сада, Габриелевского ясли-сада, за что их руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций большое спасибо,  — говорит председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки  Татьяна Шавель. —  В настоящее время практически все учреждения образования откликнулись на просьбу. Всего членами нашей организации в благотворительный фонд перечислено около пяти тысяч рублей. Педагоги солидарны с медиками, так как в силу своей профессии хорошо знают,  насколько сложно бывает находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях.

Наталья   ВАСИЛЬЕВА.

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