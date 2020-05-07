Педагоги района поддерживают медиков

Сегодня многие стараются помочь медикам, оказавшимся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Не остаются в стороне и пуховчане. Районный комитет профсоюза работников образования и науки инициировал сбор и перечисление средств в фонд помощи, созданный при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

— Одними из первых инициативу поддержали коллективы средней школы №3 города Марьина Горка, Марьиногорского УПК- детский сад-средняя школа, Шацкой средней школы, Бор-Слободского и Сутинского УПК-детский сад — базовая школа, Зазерского ясли-сада, Габриелевского ясли-сада, за что их руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций большое спасибо, — говорит председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Татьяна Шавель. — В настоящее время практически все учреждения образования откликнулись на просьбу. Всего членами нашей организации в благотворительный фонд перечислено около пяти тысяч рублей. Педагоги солидарны с медиками, так как в силу своей профессии хорошо знают, насколько сложно бывает находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.