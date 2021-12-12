Перенесен административный центр  Свислочского  сельсовета

На основании абзаца седьмого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Пуховичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Перенести административный центр Свислочского сельсовета Пуховичского района из городского поселка Свислочь в поселок Дружный. Пуховичскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Мария Климович,

председатель Пуховичского районного Совета депутатов.