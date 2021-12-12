Официально 

Перенесен административный центр  Свислочского  сельсовета

18 Redactor Комментариев нет

На основании абзаца седьмого статьи  14  Закона  Республики     Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Пуховичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

  1. Перенести административный центр  Свислочского  сельсовета Пуховичского района из городского поселка Свислочь в поселок Дружный.
  2. Пуховичскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.
  3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны».
  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Мария   Климович,

председатель Пуховичского  районного Совета  депутатов.

Вам также может понравиться

2 июля пройдет заседание Совета по развитию предпринимательства при Пуховичском райисполкоме

Redactor 0

Минщина в четвертый раз признана лучшей областью для ведения бизнеса в стране

Redactor 0

Пройдут «прямые линии»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿