Перенесен административный центр Свислочского сельсовета
На основании абзаца седьмого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Пуховичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Перенести административный центр Свислочского сельсовета Пуховичского района из городского поселка Свислочь в поселок Дружный.
- Пуховичскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Мария Климович,
председатель Пуховичского районного Совета депутатов.