Перевернутый дом, бровар и известная усадьба. Что посмотреть в Пуховичах

Это путешествие, как своеобразная спираль во времени, которая пронесет вас в далекое прошлое пуховичского края через географический центр Беларуси. Погрузит в водоворот историй и событий, покажет силу знаний и традиций, а также, возможно, приоткроет туманную завесу будущего.

Что посмотреть:

Перевернутый дом, бровар и известная усадьба

Регион находится в самом сердце Беларуси, на юго-востоке Минской области. Это единственный в республике район, название которого не совпадает с названием его административного центра. Образован 17 июля 1924 года с центром в местечке Пуховичи. Однако через год администрация была перенесена в Марьину Горку, в поселок с большим потенциалом и более выгодным географическим положением. Здесь множество архитектурных и природных достопримечательностей.

Усадебный дом графа Макова

Построен в XVI веке, но его «минута славы» случилась после подавления восстания Кастуся Калиновского. Усадьба в Марьиной Горке, расположенная на берегу реки Титовка, досталась тогдашнему министру внутренних дел Льву Макову. Царский чиновник возвел усадебный дом в 1876 году — в первозданном виде облик здания сохранился до наших дней. Сегодня здесь расположено медицинское учреждение (правда, пристроено несколько современных корпусов). С 1935-го по 1941-й в усадьбе размещался Дом творчества писателей Беларуси. За это время тут побывали Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Кузьма Чорный.

в XX веке усадьбу несколько раз капитально перестраивали, менялось и ее предназначение

Белорусская усадьба «Дудутки»

В музейном комплексе (40 км от Минска) действует школа старинных ремесел и технологий, а посетители попадают в атмосферу провинциального белорусского поместья XIX века с соответствующими ремеслами и развлечениями. Здесь можно познакомиться с народными обычаями, попробовать себя в качестве мельника или кузнеца. В гончарной мастерской изготавливаются предметы домашней утвари, а в пекарне выпекают хлеб и румяные караваи. На территории музея есть и настоящие памятники архитектуры. Например, мельница, построенная в начале XX века. На собственной ферме и подсобном хозяйстве можно увидеть кроликов, свинок, овец, оленей, страусов и диких кабанов. Посетителям во время дегустации предлагают попробовать местную продукцию: мед, молоко, сыр, мясные изделия. Можно заказать релакс-программу, есть русская баня. На территории комплекса расположен автопарк ретроавтомобилей, небольшой аэродром и парк легкомоторных самолетов Як-52, Ikarus, Cessna. Особой популярностью пользуется бровар. Здесь установлен один из немногих самогонных аппаратов, который имеет официальную лицензию на использование. Международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд», который проводится в «Дудутках», способствует сохранению историко-культурного наследия Беларуси.

«Дукорскі маёнтак»

История усадьбы начинается еще в XV веке, а период ее расцвета пришелся на XVIII—XIX века. Время не пощадило дворец, он постепенно разрушался. До сегодняшнего дня сохранились только флигель и въездные ворота. Благодаря частной инициативе исторические постройки были восстановлены. Реконструирована конюшня, рядом с ней гости могут увидеть старинную карету и сельскохозяйственные орудия труда. На территории усадьбы действуют четыре мастерские: кузнечная, свечная, гончарная и ткацкая. В каждой из них можно купить любой понравившийся предмет или изготовить изделие собственными руками и забрать его с собой. Одна из главных достопримечательностей «Дукорскага маёнтка» — «дом-перевертыш». Это единственное здание в Беларуси, где мебель и другие предметы интерьера расположены на потолке, в перевернутом состоянии. На собственном винзаводе, который по-белорусски называется «бровар», изготавливается фирменный самогон по старинному рецепту.

«Маёнтак» с белорусского переводится как «имение» или «поместье»

Географический центр Беларуси

По исследованиям ученых, центр Беларуси находится около деревни Антоново Пуховичского района (67 км от Минска). Научно обоснованный и математически выверенный факт: координаты центральной точки страны –—53°31’44,54″ северной широты и 28°02’41,90″ восточной долготы.

Геодезический знак установлен 31 мая 1996 года

«Кипящий» родник

Вблизи д. Орешковичи находится родник Кипячка, который является гидрологическим памятником природы. Он бьет из-под земли с характерным бурлением, напоминающим кипение, отсюда и его название. Существует поверье, что если напиться из источника до рассвета и бросить в него маленькую монетку, то это поможет от болезней глаз.

Родник плавно струится по камням и впадает в Свислочь подобно маленькому водопаду

Усадьба Бонч-Осмоловских и храм

Имение находится в деревне Блонь и впервые упоминается в письменных источниках в 1513 году. В начале XIX века оно принадлежало помещикам Осовским. Но после восстания 1863 года было конфисковано у революционеров и передано во владение чиновнику Бонч-Осмоловскому. Анатолий Бонч-Осмоловский имел огромную домашнюю библиотеку и в свободное время обучал грамоте детей из бедных семей. Помещик оставался собственником деревни до прихода Советской власти в 1917 году.

В усадьбе Бонч-Осмоловских воссоздан рабочий кабинет одного из представителей рода

Сейчас в бывшей усадьбе расположен районный краеведческий музей. В 2012 году сюда приезжали многочисленные потомки знатного рода из России, Америки, Канады, Германии, всего около 30 человек. Из Санкт-Петербурга была привезена мебель, некогда принадлежавшая семье Бонч-Осмоловских.

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы в селе Блонь построен в 1826 году в классическом стиле. В церкви сохранился старинный, расписной, украшенный резьбой иконостас.

Общий балл — 10 Как добраться: Лучше всего — на автомобиле! А непосредственно в «Дудутки» вас довезет автобус №446Д Минск — Озеричино (пт, сб, вс), который отправляется с АС «Юго-Западная». Чтобы посетить Дукору, можно сесть на маршрутку от остановки возле станции метро «Могилевская». Ехать придется совсем недолго! А дальше — минут 10 — 15 пешком. До Марьиной Горки также ходят маршрутные автобусы от АС «Автозаводская» (50 минут в пути). Проезд обойдется в 4 рубля. Еще один вариант — доехать на электричке «Минск — Осиповичи», билет стоит 2,5 рубля. Лучший способ добраться до географического центра Беларуси предлагает Белорусская железная дорога. Выйти из электрички «Минск — Пуховичи» нужно на остановочном пункте Вендеж. От него на расстоянии 2,8 км и находится искомая точка. Карта «Яндекса» поможет выстроить пеший маршрут. Общий балл — 8 Где остановиться: В Центре туризма детей и молодежи Пуховичского района есть возможность арендовать палатки. Действует районная туристическая база «Талька» на 40 спальных мест. На сайте этого центра также размещен перечень частных агроусадеб («Хата бабра», «Лапушка», «Хутор Лебединое», «Звездный хуторок», «Домик в деревне» и др.) и контактная информация. Гостевой дом в «Дудутках» стоит прилично: 530 руб./сутки, а размещение в гостинице «Птичь» здесь же вам обойдется в 60 — 65 руб./сутки. Все гостевые дома «Дукорскага маёнтка» построены из натурального дерева по экотехнологиям. Проживание в них стоит от 250 до 450 руб./сутки. В Марьиной Горке на ул. Октябрьская, д. 75 функционирует единственная, зато довольно бюджетная гостиница 3-й категории. Самый простой одноместный номер стоит 22 рубля 3 копейки. У гостиницы есть еще филиал в г. п. Свислочь. Там двухместный номер обойдется в 37 рублей 10 копеек. Общий балл — 7 Где перекусить: Прямо на месте. Попробовать самобытные блюда можно в «Корчме», одноименные кафе есть как на территории «Дудуток», так и в «Дукорскiм маёнтку» (кафе-бистро «Страўня» — принцип его работы напомнит вам университетскую столовую, гриль-бар «Шынок»). В Марьиной Горке загляните в ресторан «Журавинка», «Спадчына», Versalles, кафе-бар «Жар-пицца». Общий балл — 9 Диана Шибкоская