Период действия именных приватизационных чеков «Имущество» ограничен:

срок их обращения постановлением Правительства установлен до конца 2022 года

Чек «Имущество» — это ценная бумага, которая подтверждает право гражданина на участие в безвозмездной приватизации и используется только в качестве платежного средства при приобретении объектов приватизации.

Наиболее оптимальным и сегодня единственным способом использования чеков по целевому назначению является их обмен на принадлежащие государству акции предприятий. Приобретенные акции — это ценные бумаги, удостоверяющие уже реальные имущественные права гражданина, а также право на участие в управлении акционерным обществом, получение части прибыли в виде дивидендов, получение части имущества общества (или его стоимости) в случае ликвидации предприятия. При этом акция, являясь бессрочной ценной бумагой, существует до тех пор, пока существует предприятие. Акция обладает реальной стоимостью, которая зависит не только от состояния самого предприятия, но и от финансовых результатов его работы (информация имеется на Едином портале финансового рынка www.portal.gov.by), перспектив развития и других обстоятельств.

В отношении приобретенных акций гражданин вправе по своему усмотрению совершать любые действия, в том числе отчуждать, передавать в залог или доверительное управление.

В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции более 170 акционерных обществ республиканского и регионального значения, в числе которых предприятия промышленного, строительного и агропромышленного комплексов, транспорта, торговли и иных отраслей (перечень обществ размещен на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/33357/28809/1776).

Для приобретения акций в обмен на чеки «Имущество» следует обратиться в ближайшее подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее такие операции, с паспортом и сертификатом чеков.

Обмен чеков «Имущество» на акции в Пуховичском районе осуществляется в Центре банковских услуг № 626 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 27, телефон 3-53-97.

Подробную информацию по вопросам использования и обмена чеков «Имущество» можно получить в комитете государственного имущества Минского облисполкома по телефонам (8-017) 500-45-13, 500-45-08, e-mail: vlad­_nadzor@minsk-region.gov.by.»

Наталья ЛИТВИНЧУК,

заместитель председателя райисполкома.