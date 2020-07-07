Период действия сезонной скидки на проезд для пенсионеров продлили

Решение о продлении периода предоставления сезонной скидки для пенсионеров на проезд в пригородном железнодорожном, водном и автомобильном транспорте общего пользования принято с учетом обращений граждан. Об этом сообщила БелТА заместитель начальника главного управления экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций Светлана Есьман.

В соответствии с указом от 29 апреля 2011 года №176 гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, предоставлялось право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на пригородном железнодорожном, водном и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на период сезонных сельскохозяйственных работ ежегодно с 1 мая по 30 сентября. «В Министерство транспорта и коммуникаций поступало большое количество обращений граждан о продлении периода действия скидки», — сказала Светлана Есьман.

Минтранс проработал этот вопрос с Министерством труда и социальной защиты, другими государственными органами. «Затем был подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа. Он предусматривает продление периода предоставления пенсионерам 50-процентной скидки со стоимости проезда ежегодно до 31 октября«, — отметила представитель Минтранса.

Право на скидку граждане получают на основании проездных документов при предъявлении пенсионного удостоверения.