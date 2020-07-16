«Перспективы у предприятия хорошие». Александр Турчин пообщался с работниками Дзержинской швейной фабрики

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин побывал на Дзержинской швейной фабрике где ознакомился с организацией производства, а также перспективами развития предприятия, сообщает МЛЫН.ВY.

Многие белорусы ассоциируют Дзержинскую швейную фабрику с продукцией под маркой «Eliz». Основная специализация производства — пошив мужских и дестких сорочек, женских блузок, а также льняных изделий. Кроме того, в ассортименте есть аксессуары, в том числе мужские галстуки и бабочки, шейные платки, кашне. Впрочем, основной упор сделан именно на мужские сорочки.

Предприятие для Дзержинска немаленькое. Общая площадь достигает 18 тысяч квадратных метров, часть из которых фабрика сдает в аренду. Всего рабочий процесс обеспечивает около 430 человек.

Предприятие смогло наладить полную разработку конструкции и технологии обработки выпускаемой продукции. Начиная с самого начала — эскиза — специалисты создают индивидуальные шаблоны для пошива одежды. Образцы будущей продукции проектируются специальной системой Gerber. А на линии раскроя установлено оборудование Lectra Systems. Продукцию предприятия можно найти во многих магазинах страны: фирменная сеть насчитывает более двух десятков торговых точек по всей республике. Большинство продукции уходит на отечественный рынок, однако предприятие также работает с зарубежными партнерами. В отдельные годы доля продаж фабрики в розничной торговле на белорусском рынке достигала 40%.

Александр Турчин ознакомился со спецификой организации производства. Оно, к слову, разбито на несколько условных кластеров. Речь идет, в первую очередь, о швейных и раскройных цехах, где происходит основной цикл. Не менее важное место занимает экспериментальное отделение: здесь главное слово за разработчиками будущей одежды.

На предприятии стараются следовать современным трендам. Фабрика одной из первых в Беларуси организовала собственную доставку сорочек не только на территории республики, но и в Российскую Федерацию. Руководитель области поинтересовался, может ли потребитель заказать сорочку исходя из своих пожеланий.

— Конечно. Но, как правило, люди выбирают из уже имеющейся таблицы размеров. Когда человек заказывает сорочку через интернет, его интересует, прежде всего, детали, вроде уголков манжет, дизайна пуговиц и других комплектующих, — ответил директор предприятия Андрей Жук.

Недавно новшества появились и на складских цехах. Здесь внедрили новую логистическую систему, благодаря которой товар распределяется гораздо быстрее. Ранее, по словам Андрея Жука, сформировать отгрузку товара потребителю было значительно сложнее.

— Систему, с помощью Европейского банка реконструкции и развития, внедрили всего за полгода. Хотя мы рассчитывали, что если заняться этим вопросом исключительно своими силами, то на это уйдет минимум полтора года. Теперь у сотрудников склада практически все автоматизировано: необходимая информация приходит на специальные устройства. Это значительно облегчает поиск нужной продукции. И скомплектовать груз — совсем несложно, — пояснил руководитель фабрики.

Также Александр Турчин и Андрей Жук обсудили нынешнее положение дел и перспективы фабрики. В частности, предприятие располагает значительными площадями, которые можно сдавать в аренду и тем самым получать неплохую прибыль. И близость к Минску, в этом фокусе, довольно выгодна.

— В этом плане перспективы у предприятия и в целом у Дзержинска хорошие. Город будет развиваться, численность населения расти, — отметил Александр Турчин.

Впрочем, в контексте привлечения новых трудовых ресурсов (швей в частности) соседство со столицей не столь выгодно.

— Быть рядом с Минском — это большая конкуренция. В первую очередь по зарплате. Человек может поехать на столичное предприятие и работать там. В плане заработков нам конкурировать с Минском не так просто. В себестоимости доля зарплаты достигает 45%. Это обуславливает много факторов, в том числе качество материала и прочее, — пояснил Андрей Жук.

В целом, перед руководством фабрики на этот непростой год, учитывая пандемию коронавируса и закрытые границы, стоят довольно простые: сохранить ситуацию в стабильном русле.

— Безусловно, есть планы по дальнейшему развитию. Однако сейчас важно сохранить то, что уже наработано, – заключил Андрей Жук.

Источник: Млын.бай