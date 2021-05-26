«Первая вице-мисс Марьина Горка-2021» Юлия Путицкая: «От конкурса жду ярких эмоций»…

Финал областного конкурса «Мисс Минщина» состоится 28 мая на сцене Дворца культуры имени Горького в Борисове. Участницы традиционно продемонстрируют свое умение держаться на сцене, искусство дефиле, фотогеничность, а также уровень общей культуры в блиц-опросах.

По результатам конкурсных этапов жюри определит обладательницу титула «Мисс Минщина», победительниц в номинациях «Первая вице-мисс Минщина», «Вторая вице-мисс Минщина» и «Мисс Фото». Зрители традиционно проголосуют за «Мисс зрительских симпатий».

Областной конкурс «Мисс Минщина» — это масштабная подготовка к Национальному конкурсу красоты «Мисс Беларусь-2021». Участие в областном этапе примут и пуховчанки, которые стали лучшими на районном конкурсе красоты: его победительница Марина Рыжова (выступит под номером 1), Виктория Сафронова (номер 2), а также студентка университета права и социально-информационных технологий Юлия Путицкая (номер 20).

Конкурс красоты «Мисс Марьина Горка-2021» — не первый для Юлии. В 2019 году она стала второй вице-мисс на районном этапе республиканского конкурса «Мисс Беларусь-2019» и пробовала свои силы на областном этапе. Но тогда на сцену в Борисове Юлия не вышла.

— Огорчилась ли я? — вопросом на вопрос отвечает Юлия. — Да нет. Во-первых, конкурс красоты никогда, собственно, не был моей мечтой. Более того, я всегда боялась сцены. Поэтому, наверное, и согласилась поучаствовать, надеясь научиться контролировать свои эмоции. Во-вторых, я уже во время подготовки к конкурсу в Марьиной Горке получила такой громадный опыт, что причин для огорчения и не должно было быть.

Опыт, по словам Юлии,— это во многом заслуга режиссера конкурса «Мисс Марьина Горка- 2019» Игоря Кравченко. Он профессионал в организации такого рода мероприятий. У Игоря Михайловича получилось донести до участниц, что ценность конкурсов не в победе, а в возможности проявить себя, самим узнать о себе то, чего ранее не знал. Конкурс — возможность стать увереннее в своих силах.

И это действительно так. Уже во время первого выхода девушек на сцену районного центра культуры я обратила внимание, как изменилась Юлия. От былой зажатости не осталось и следа. Уверенность (не чрезмерная ни на секунду), сдержанность, достоинство, интеллигентность…— такая она, повзрослевшая на два года конкурсантка.

— Я помню, как сложно тогда было готовиться к конкурсу, — говорит Юлия.— Только дефиле чего стоило всем девочкам! В этом году все прошло гораздо легче: опыт есть. Но, если честно, разок-другой с книгой на голове походила перед конкурсом, чтобы понять, утерян ли навык.

От областного этапа Юлия ждет положительных и ярких эмоций. А мы ждем от наших землячек победных выступлений. Предлагаем пуховчанам поболеть за девушек 28 мая. Пуховщину в Борисове представят Марина Рыжова (номер 1), Виктория Сафронова (номер 2) и Юлия Путицкая (номер 20).

Елена ШАНТЫКО.