Молодёжь 

Первокурсникам Марьиногорского аграрно-технического колледжа вручили студенческие билеты

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Этого события ежегодно с нетерпением ждут первокурсники Марьиногорского аграрно-технического колледжа. «Посвящение в студенты» — мероприятие, на котором вчерашним абитуриентам вручают студенческие билеты. В этом году из-за эпидемиологической ситуации масштабных торжеств решили не устраивать и провели традиционную акцию отдельно в каждой группе.

Учащимся нового набора вручили сразу два билета: студенческий и профсоюзный.  Ряды первичной профсоюзной организации учащихся пополнило 204 человека. Их поздравил председатель первичной профсоюзной организации учреждения образования Алексей Зубенко. Алексей Валерьевич — сам выпускник этого колледжа. Он поделился опытом работы, рассказал о своих студенческих годах. Ребята интересовались, как профсоюз может содействовать в решении бытовых вопросов и, конечно, где учащиеся могут проявить свои таланты. Способных и творческих молодых людей среди первокурсников традиционно много.

 

 

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