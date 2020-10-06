Первокурсникам Марьиногорского аграрно-технического колледжа вручили студенческие билеты

Этого события ежегодно с нетерпением ждут первокурсники Марьиногорского аграрно-технического колледжа. «Посвящение в студенты» — мероприятие, на котором вчерашним абитуриентам вручают студенческие билеты. В этом году из-за эпидемиологической ситуации масштабных торжеств решили не устраивать и провели традиционную акцию отдельно в каждой группе.

Учащимся нового набора вручили сразу два билета: студенческий и профсоюзный. Ряды первичной профсоюзной организации учащихся пополнило 204 человека. Их поздравил председатель первичной профсоюзной организации учреждения образования Алексей Зубенко. Алексей Валерьевич — сам выпускник этого колледжа. Он поделился опытом работы, рассказал о своих студенческих годах. Ребята интересовались, как профсоюз может содействовать в решении бытовых вопросов и, конечно, где учащиеся могут проявить свои таланты. Способных и творческих молодых людей среди первокурсников традиционно много.