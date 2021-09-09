Первоочередная задача для “Фауны города” — найти владельцев для собак

Наше общество на группы можно делить по разным критериям. Правомерен и такой раздел: с одной стороны те, кто не приемлет существование на улицах бездомных животных, с другой те, кто активно отстаивает право на жизнь бродячих кошек и собак. Временами их интересы сталкиваются…

Так получилось и в эти дни. В Марьиной Горке работала специализированная организация “Фауна города”. И это повлекло за собой массу вопросов, на которые я попросила ответить директора УП “Жилтеплосервис” КХ Пуховичского района Дмитрия Климашевского.

— В последнее время в нашу организацию поступило много обращений граждан по поводу бродячих собак, которые пугают жителей. — Чтобы решить проблему, мы обратились в КПУП “Фауна города”: это специализированное предприятие, которое занимается устройством бездомных животных.

Как пояснил Дмитрий Александрович, УП “Жилтеплосервис” КХ Пуховичского района получило от КПУП “Фауна города” письмо, в котором разъясняется, какая судьба ожидает животных после отлова. В нем подчеркивается, что первоочередной задачей в части содержания животных для специализированного предприятия является поиск новых и предыдущих владельцев. В документе также говорится: “Все отловленные животные поступают на предприятие. Клинически здоровые животные вакцинируются от бешенства при наличии вакцин, размещаются на содержание в клетки и вольеры до востребования их населением… В случае возникшей необходимости любое лицо имеет право принять животное под владельческий надзор”.

В письме есть интересная статистика: “За первое полугодие 2021 года на территории Пуховичского района было передано 23 животных, ранее содержавшихся на предприятии, из которых 14 животных передано новым владельцам, 9 возвращено новым хозяевам”.

Перед коммунальными службами стоит задача соблюсти баланс интересов двух групп граждан с абсолютно противоположным мнением относительно судьбы бездомных животных. И это нужно понимать. А чтобы защитить животных, нужно не мешать работе специализированной организации, а помочь ее специалистам найти дом для тех собак, у которых его никогда не было.

Наталья ПАРХОМЧИК.