Сельское хозяйство 

Первые комбайны вышли в поле

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В этом году впервые  аграрии КСУП “Индустрия-СХ” выращивали на своих полях  озимый ячмень. Отвели под него 100 гектаров.  Эта культура созревает раньше всех остальных, поэтому к уборке ее приступили перед уборкой рапса, который обычно первым открывает уборочную кампанию. 

— Мы решили попробовать вырастить озимый ячмень для своих нужд, — отмечает директор КСУП “Индустрия-СХ” Виктор Коршунов. — Будем использовать на семена для себя, на продажу, а также для животноводческих целей. К тому же, это хорошая  возможность проверить в поле работу зерноуборочных комбайнов на две недели раньше,  чем начнется уборка озимого рапса. И тем самым  растянуть нагрузку, которая обычно бывает во время жатвы.

Убирать ячмень в поле возле деревни Затитова Слобода выехало четыре экипажа: Денис Манюк, Андрей Королько, Сергей Лещинский и Петр Чепиков.

 

Один из комбайнов в организации будет работать 16-й сезон. Но есть и комбайн, который только недавно получили, и он выехал в  первый раз. Доверили его Денису Манюку. Раньше Денис Валерьевич работал в сельхозорганизации, потом перешел в ПМС, но всегда мечтал сесть за штурвал хлебоуборочной машины.

— Никогда не могу смотреть равнодушно на то, как идет техника по хлебному  полю, — говорит комбайнер. —  Этот сезон будет для меня первым после нескольких лет перерыва, поэтому приходится все заново вспоминать.

Первый бункер озимого ячменя намолотил Денис Манюк, за ним — Петр Чепик. Главный агроном Василий Бойко проверил влажность зерна  — 16 процентов.

— Это хороший показатель. Зерно уже готово. Само поле сказало: пора убирать. Смотрите:  когда на стебле колосок отламывается  —  пришло время, которое нельзя упустить,  — рассказывает нюансы процесса созревания главный агроном. —  Мы посеяли сорт “изоцел” первой репродукции. Закупили семена в специализированной организации в Брестской области, где получают урожай до 60 центнеров с гектара. Мы же планируем получить в пределах 35 центнеров с гектара. Относимся к этой культуре как к новинке, которую нужно проверить на наших полях. Но уже сейчас можно сказать, что в следующем году не только будем выращивать ячмень, но и  отведем под него большую площадь,  чем сейчас.

Совсем скоро хлеборобы приступят  к уборке зерновых и зернобобовых культур. Предстоит убрать одну из самых больших площадей в сельхоз-организациях района — 2568 гектаров без рапса. Включатся в работу все восемь комбайнов хозяйства.  Нагрузка на каждый   большая, и поэтому механизаторы постарались заранее подготовить высокопроизводительную технику.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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