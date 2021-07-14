Первые комбайны вышли в поле

В этом году впервые аграрии КСУП “Индустрия-СХ” выращивали на своих полях озимый ячмень. Отвели под него 100 гектаров. Эта культура созревает раньше всех остальных, поэтому к уборке ее приступили перед уборкой рапса, который обычно первым открывает уборочную кампанию.

— Мы решили попробовать вырастить озимый ячмень для своих нужд, — отмечает директор КСУП “Индустрия-СХ” Виктор Коршунов. — Будем использовать на семена для себя, на продажу, а также для животноводческих целей. К тому же, это хорошая возможность проверить в поле работу зерноуборочных комбайнов на две недели раньше, чем начнется уборка озимого рапса. И тем самым растянуть нагрузку, которая обычно бывает во время жатвы.

Убирать ячмень в поле возле деревни Затитова Слобода выехало четыре экипажа: Денис Манюк, Андрей Королько, Сергей Лещинский и Петр Чепиков.

Один из комбайнов в организации будет работать 16-й сезон. Но есть и комбайн, который только недавно получили, и он выехал в первый раз. Доверили его Денису Манюку. Раньше Денис Валерьевич работал в сельхозорганизации, потом перешел в ПМС, но всегда мечтал сесть за штурвал хлебоуборочной машины.

— Никогда не могу смотреть равнодушно на то, как идет техника по хлебному полю, — говорит комбайнер. — Этот сезон будет для меня первым после нескольких лет перерыва, поэтому приходится все заново вспоминать.

Первый бункер озимого ячменя намолотил Денис Манюк, за ним — Петр Чепик. Главный агроном Василий Бойко проверил влажность зерна — 16 процентов.

— Это хороший показатель. Зерно уже готово. Само поле сказало: пора убирать. Смотрите: когда на стебле колосок отламывается — пришло время, которое нельзя упустить, — рассказывает нюансы процесса созревания главный агроном. — Мы посеяли сорт “изоцел” первой репродукции. Закупили семена в специализированной организации в Брестской области, где получают урожай до 60 центнеров с гектара. Мы же планируем получить в пределах 35 центнеров с гектара. Относимся к этой культуре как к новинке, которую нужно проверить на наших полях. Но уже сейчас можно сказать, что в следующем году не только будем выращивать ячмень, но и отведем под него большую площадь, чем сейчас.

Совсем скоро хлеборобы приступят к уборке зерновых и зернобобовых культур. Предстоит убрать одну из самых больших площадей в сельхоз-организациях района — 2568 гектаров без рапса. Включатся в работу все восемь комбайнов хозяйства. Нагрузка на каждый большая, и поэтому механизаторы постарались заранее подготовить высокопроизводительную технику.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.