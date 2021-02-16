Первый в мире тест для выявления британского штамма COVID-19 создали в России

Роспотребнадзор создал и зарегистрировал первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для определения британской мутации коронавирусной инфекции.

Тест создан для определения именно мутационного штамма. По сообщению Роспотребнадзора, «это реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации». Тест-система рассчитана на максимальную концентрацию вируса. Применяемый метод позволяет избежать ложноположительных результатов, когда мутация выявляется в образцах с очень высокой вирусной нагрузкой.

Набор реагентов для проведения анализа успешно прошел испытания и зарегистрирован для использования в России. Сама же тест-система отличается высокой точностью, что было доказано рядом исследований.

Ведомство также сообщает, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2 и для других инфекционных возбудителей, когда требуется быстрое массовое тестирование. Например, в случае с пандемическими инфекциями.