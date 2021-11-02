Безусловно, дорога является местом повышенной опасности для всех без исключения категорий участников дорожного движения. Для пешеходов малейшая ошибка с их стороны может стать смертельной.

По-прежнему, основными причинами совершения таких происшествий являются как нарушения ПДД самими пешеходами, так и не выполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

За 9 месяцев текущего года произошло 116 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 29 человек погибли, 91 – получил травмы. Причем из общего количества ДТП – 46 происшествий произошли на пешеходных переходах, где 2 человека погибли и 45 – получили травмы.

Нарушения ПДД пешеходами часто концентрируются в определенных местах: возле остановочных пунктов, рынков, торговых центров, поликлиник, в местах, где идет ремонт дороги. Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди все равно перебегают проезжую часть, заставляя водителей транспортных средств притормаживать. Да и сами водители периодически паркуются на одной стороне дороги, а потом переходят на другую по проезжей части.

Всем пешим участникам дорожного движения необходимо помнить, что Правила обязывают их двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочине. Если движение по обочине не представляется возможным, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту. Пешеходы не должны забывать в обязательном порядке обозначать себя светоотражающими элементами в темное время суток.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, а также профилактики ДТП на пешеходных переходах 29 октября 2021 года Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Пешеходный переход – территория повышенного внимания!».

Пешеходный переход — является опасным местом. Опасность может усугубляться ограниченным обзором, скоплением пешеходов, среди которых один окажется нетерпеливым. В населенных пунктах проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Не выполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам также зачастую приводит к ДТП.

Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, в некоторых случаях усматривается и личная беспечность самих пешеходов.

Согласно статьи 18.13 ч.7 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно не предоставление лицом, управляющим транспортным средством преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 БВ.

Пешеход также обязан действовать на дороге предельно осмотрительно. Несмотря на то, что на пешеходном переходе он имеет преимущество перед транспортными средствами, необходимо убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги.

Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают пьяные пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть. К счастью, есть неравнодушные участники дорожного движения, которые сообщают в органы внутренних дел о таких фактах.

По вине самих пешеходов за указанный период произошло 51 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 31 – получил травмы. Из этих виновных — 23 пешехода находились в состоянии опьянения.

Согласно ст. 18.20 ч.2 КоАП Республики Беларусь, административное взыскание в виде штрафа за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста составляет от 3 до 5 БВ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста) находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть ОГАИ Пуховичского РОВД на телефонную линию 102.

ОГАИ Пуховичского РОВД.