Петр Козак: «Сегодня одна из больных тем — отсутствие кадров»

Депутат Пуховичского районного Совета депутатов, директор ОАО “Агро-Оберег” Петр Козак:

— Президент Республики Беларусь постоянно акцентирует внимание на сельскохозяйственном производстве. Сделано многое. Принятые программы поддержки аграрной и животноводческой отраслей позволяют выйти на самоокупаемость и успешно трудиться любому сельхозпредприятию.

Я считаю, что сегодня одна из больных тем, и не только для сельского хозяйства — отсутствие кадров. Несмотря на новую технику, передовые технологии у нас не хватает грамотных, квалифицированных специалистов. И достойный уровень заработной платы, и строительство агрогородков (а благоустроенного жилья у нас построено много), и программы “Возрождение села” и “Год малой родины”, — это все работало на то, чтобы народ вернулся к земле, к своим истокам. Я в хозяйстве уже 30 лет, и до сих пор не могу полностью решить эту проблему.

Участвую во Всебелорусском народном собрании я уже третий раз. Этот форум всегда является событием для страны, для каждого из нас, потому что там определяются основные пути, направления развития нашей страны.

Сегодня мы видим, что Беларусь живет самодостаточно. На мой взгляд, нам нужно просто хорошо работать. Если сравнивать уровень эффективности работы в нашей сельхозорганизации, то за последние годы она возросла в 10 раз. Мы стали производить больше продукции на одного работающего. Кто работает с прибылью, тот не сидит на шее у государства. Сегодня в нашем хозяйстве мы достигли такого уровня. Нужно двигаться вперед, но для этого, конечно, нужны кадры.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.