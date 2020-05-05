Пик весеннего звездопада можно будет наблюдать в ночь на 6 мая

Один из самых ярких звездопадов года можно будет наблюдать в ночь с 5 на 6 мая. Такая информация размещена на сайте Международной метеорной организации (IMO).

Кульминацию весеннего звездопада — метеорный поток Эта-Аквариды — смогут увидеть и жители Беларуси.

Весенний звездопад ежегодно приходится на 19 апреля — 28 мая. По расчетам IMO, ночью с 5 на 6 мая можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, их скорость может достигать 66 км/с.

Метеорологи предупреждают, что в связи с полнолунием 7 мая наблюдение за звездопадом может быть затруднено. Специалисты рекомендуют следить за потоком ранним утром (с 2 до 4 часов), вдали от города.

Звездопад Эта-Аквариды создается кометой Галлея. Земля проходит через зону, образованную остатками хвоста кометы Галлея, два раза в год — в октябре и мае.

Источник: Млын.бай