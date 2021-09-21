Пиневич: стоит задача не допустить наслоения коронавируса и гриппа

В этом эпидсезоне, согласно теории эпидемического процесса, можно ожидать изменения штаммов и прихода вируса гриппа. Поэтому перед системой стоит задача не допустить наслоения коронавирусной инфекции и гриппа.

В Беларуси вакцин в достатке. Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, во всех амбулаторных, стационарных учреждениях открыты пункты вакцинации против COVID-19, во многих регионах они есть в территориальных центрах социального обслуживания населения. Вакцинируют на дому пожилое население. В Беларусь также поступила вакцина против гриппа. Важно, первым этапом завершив вакцинацию против коронавирусной инфекции, через две недели привиться противогриппозной вакциной.