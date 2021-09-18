Пионерский праздник

«Open-air «Территория детства» собрал на открытой площадке ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» пионеров, октябрят и вожатых всего района. Мероприятие было посвящено Дню рождения Белорусской республиканской пионерской организации и Дню народного единства.

Учащиеся клуба «АБВ» в ходе своего выступления представили современных пионеров – созидателей, стремящихся не только познать мир, но и улучшить, украсить его во имя людей, во имя своей страны Республики Беларусь. Герой праздника — Огонек, талисман Белорусской республиканской пионерской организации — вместе с председателем районной пионерской организации Еленой Коптевой провели церемонию награждения победителей областных и республиканских конкурсов БРПО.

Продолжился праздник хеппингом «АРТhouse», который включал в себя игры и конкурсы, флешмобы, мастер-классы. Каждый ребенок смог «окунуться» в радугу талантов и выбрать себе занятие по душе.