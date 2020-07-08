Пионеры Беларуси запустили онлайн-карту путешествий по малой родине

Пионеры Беларуси нанесли более 460 объектов на онлайн-карту путешествий по малой родине, сообщила корреспонденту БелТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

«БРПО в начале июня запустила онлайн-проект «Летнее путешествие Огонька». Его участником мог стать любой пионер. Для этого нужно было сфотографировать рысенка Огонька, талисман пионерии, на фоне достопримечательности своего населенного пункта, а затем выложить снимок на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #путешествиеОгонька и кратким описанием фото. В итоге ребята обозначили 466 точек на онлайн-карте путешествий по малой родине — это знаковые объекты городов, поселков и сел, где проживают наши пионеры и где уже побывал Огонек», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, онлайн-карта уже запущена. С ней можно познакомиться в официальной группе организации во «ВКонтакте».