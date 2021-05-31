Пионеры Пуховщины приняли участие в областном празднике «Равнение на Пионерию»

28 мая в историко-культуром комплексе «Линия Сталина» прошел областной праздник «Равнение на Пионерию». В мероприятии приняли участие 350 октябрят и пионеров Минской области: наиболее активные участники республиканских акций, победители конкурсов, активисты-тимуровцы.

В этот знаменательный день в ряды Минской областной пионерской организации, которая насчитывает более 95 тысяч ребят, вступили 80 октябрят, приехавших со всех уголков центрального региона. Среди них — четверо учащихся нашего района.

Юных пионеров тепло поздравила председатель Центрального Совета ОО «Белорусской республиканской пионерской организации» Александра Владимировна Гончарова.

Пионеры Минщины в завершение мероприятия возложили цветы к памятнику маршалу Жукову. Затем они приняли участие в экскурсионной программе по исторической части комплекса.

Источник: сайт ЦТДиМ «Світанак».