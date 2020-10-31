Молодёжь 

Пионеры района в онлайн-формате пообщались с нашим земляком Александром  Карлюкевичем

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На базе ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» в онлайн-формате  прошла встреча пионеров  Пуховщины   с   нашим  земляком Александром  Карлюкевичем —  краеведом, литературоведом, журналистом,  лауреатом  премии  Президента  Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Участники  этой встречи смогли  задать свои вопросы  гостю и узнать много нового и интересного о его деятельности. Александр Николаевич  рассказал о своем пионерском детстве, заветных мечтах, увлечениях. Ребята узнали о секретах успеха его личностного и профессионального роста. На встрече также поднималась проблема  приобщения детей и подростков к чтению. Много вопросов  было задано гостю о его малой родине  — Пуховщине.

В конце  мероприятия   ребята   поблагодарили   Александра Николаевича за душевный разговор. Они отметили, что гордятся тем, что являются  земляками  такого  известного и талантливого человека.

Елена  Коптева,

председатель  районной   пионерской  организации.

 

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