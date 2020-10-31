Пионеры района в онлайн-формате пообщались с нашим земляком Александром  Карлюкевичем

На базе ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» в онлайн-формате прошла встреча пионеров Пуховщины с нашим земляком Александром Карлюкевичем — краеведом, литературоведом, журналистом, лауреатом премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Участники этой встречи смогли задать свои вопросы гостю и узнать много нового и интересного о его деятельности. Александр Николаевич рассказал о своем пионерском детстве, заветных мечтах, увлечениях. Ребята узнали о секретах успеха его личностного и профессионального роста. На встрече также поднималась проблема приобщения детей и подростков к чтению. Много вопросов было задано гостю о его малой родине — Пуховщине.

В конце мероприятия ребята поблагодарили Александра Николаевича за душевный разговор. Они отметили, что гордятся тем, что являются земляками такого известного и талантливого человека.

Елена Коптева,

председатель районной пионерской организации.