Пионеры района включились в праздничные мероприятия, посвященные 30-летию Белорусской республиканской  пионерской организации

— В дружинах школ района прошла тематическая неделя «БРПО — тысячи возможностей! Возьми свою!!!», — рассказала председатель районной пионерской организации Елена Коптева. — Для ребят проведены музыкальные перемены «Звучи, пионерская песня!», конкурсы творческих работ, рисунков на асфальте, внеклассные мероприятия с участием ветеранов пионерского движения, игровые программы, торжественные линейки и сборы.

— Мы с педагогом-организатором средней школы №4 города Марьина Горка Оксаной Бривач стали делегатами республиканского форума «Пионерские инновации 3.0», который проходил в Национальном детском центре «Зубренок», — продолжила Елена Михайловна. — На форуме Пуховичский районный совет ОО «БРПО» был награжден Почетной грамотой и памятным подарком за успешную реализацию республиканских пионерских проектов, программ и конкурсов.

Одним из ключевых мероприятий празднования Дня рождения Белорусской республиканской пионерской организации стал районный праздник «Новому времени — новые открытия!», который прошел 12 сентября в центре творчества детей и молодежи «Світанак». Его участниками стали представители 24 пионерских дружин района. Среди почетных гостей — Елена Мазаник, первый секретарь Пуховичского районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», Виктор Савченко, член Пуховичского районного совета ветеранов, ветеран пионерского движения, делегат первого республиканского Слета пионеров.

Центральным моментом праздника стало подведение итогов прошедшего учебного года. Учащиеся клуба «АБВ» центра творчества детей и молодежи «Світанак» в ходе своего выступления представили пионеров и октябрят сегодняшнего дня — созидателей, стремящихся не только познать мир, но и улучшить, украсить его во имя людей, во имя страны.

По итогам года награждены лучшие пионерские дружины: имени Петра Гучка средней школы №4 города Марьина Горка, имени Анатолия Гуриновича Пережирской средней школы, имени Евгения Микульчика Пуховичской средней школы. Также самым активным пионерским дружинам были вручены дипломы районных конкурсов в различных номинациях.

Самые активные вожатые — Екатерина Сыцевич (Пережирская средняя школа), Елена Захарова (Свислочская средняя школа), Оксана Бривач (средняя школа №4 города Марьина Горка), Марина Бурлевич (Пуховичская средняя школа), Тамара Тужикова (Туринский УПК детский сад-базовая школа) были отмечены Почетными грамотами и памятными подарками. В приобретении подарков помощь оказал отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

— В этот праздничный день ряды пионеров пополнили 14 активных и талантливых ребят. В торжественной обстановке они дружно и искренне обещали любить свою Родину, быть добрыми, честными и справедливыми, — подытожила Елена Коптева.

Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА.