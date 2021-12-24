Письма безопасности с поздравлениями от МЧС

Новый год является самым приятным и долгожданным праздником, но в то же время не безопасным, поэтому работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям дарят радость, хорошее настроение и новогодние сюрпризы жителям своего района, напоминая правила пожарной безопасности, чтобы праздник прошел весело и без происшествий.

В целях проведения акции «Безопасный новый год», работники Пуховичского РОЧС подготовили и отправили местным почтовым отделением письма многодетным семьям своего района.

В письмах не только открытки с поздравлениями и наилучшими пожеланиями в канун наступающих рождественских и новогодних праздников, но и наглядно-изобразительная продукция. Также работники МЧС вложили в письма TO DO LIST БЕЗОПАСНОСТИ, в котором вместе с календарем содержатся четкие инструкции по пользованию пиротехнических изделий и по правильной установке праздничной ёлки.

С заботой о безопасности жителей, письма от МЧС разлетелись по всему Пуховичскому району.

Любви, успехов и чудес желает Пуховичский РОЧС!