Общество 

По письмам читателей: с благодарностью и возмущением

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С благодарностью…

В редакцию пришло письмо от жительницы деревни Залесье Пережирского сельсовета Марины Федосенко. По поручению своих односельчан она написала: «В начале апреля в нашей деревне  проводилось комиссионное обследование дорожных условий по вопросу внесения изменений в паспорт (схему маршрута)  регулярного автобусного маршрута №483 «Минск-Узляны» с целью обеспечения транспортным сообщением  жителей  населенного пункта. В составе комиссии были два инспектора  ОГАИ  Пуховичского РОВД. К ним  обратились жители с просьбой обследовать улицу Солнечная, которая является транзитным проездом: ее покрытие имело массу выбоин.

Буквально через две недели после обращения по предписанию начальника ОГАИ Пуховичского  РОВД  Александра Дятленка был проведен ямочный ремонт улицы Солнечная».

Прошло несколько месяцев, и жители деревни в полной мере смогли оценить то, что было сделано. Поэтому письмо содержит слова благодарности в адрес начальника ОГАИ  Александра  Дятленка и инспекторов дорожно-патрульной службы Владимира Тереховича и Леонида Воробьева за оперативность в  обеспечении  безопасности проезда по улице Солнечная в деревне Залесье.

Добрым словом  решил  поддержать  коллектив  магазина в деревне Затитова Слобода и его хозяйку  Елену Журок местный житель Владимир Архипов.  Он написал: «Заработав деньги, Елена Александровна  открыла магазин в деревне. Место для торговли выбрала удачное, товары пользуются большим спросом, продавцы вежливые и работают быстро».

Мы надеемся, что Елену Журок и ее команду порадует такое признание их работы. Всегда приятно, когда  дело, которое ты делаешь, приносит радость другим.

…и с возмущением

А вот у письма, которое пришло из поселка Правдинский,  совсем другие  интонации.  Жители обратились к нам с просьбой помочь разобраться с движением транспорта в районе школы. Для тех, кто не знаком с поселком: к местной школе примыкает парковая зона, и там рядом  нет дорог, предназначенных для движения автотранспорта.

Жители поселка пишут: «Нет предела возмущения тому, что возле школы по тротуару ездят машины и даже трактора. А здесь дети гуляют. Люди боролись с тем, чтобы транспорт в этом месте не ходил.  Коммунальники  даже  положили  заграждение. Но, увы!  Машины продолжают ездить. Заграждение для них  не помеха… Обратитесь, пожалуйста, в нужные органы, пусть помогут по закону образумить  нарушителей».

Мы передадим письмо в ОГАИ Пуховичского РОВД. Тем более, что его авторы записали номера некоторых машин, проезжавших по пешеходной зоне. Но прежде всего хочется обратиться  к самим автомобилистам поселка Правдинский. Район школы для  водителей — зона повышенного риска. Здесь всегда перед автомобилем внезапно может появиться ребенок.  Поэтому высока вероятность трагедии. Зачем ради нескольких выигранных в дороге минут  рисковать и чужой, и своей жизнью?

Наталья  ПАРХОМЧИК

по  письмам  наших  читателей.

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