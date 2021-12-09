Письма гражданам от Пуховичского РОЧС

Пуховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям заботится о жизни каждого, напоминая жителям о правилах пожарной безопасности различными способами. К сожалению, есть категория граждан, которая злоупотребляет спиртными напитками и чаще всего подвергает опасности себя и окружающих, из-за которых увеличивается рост пожаров и гибель людей от них.

Как например, недавно ночью в Пуховичском районе произошло возгорание в квартире из-за непотушенной сигареты хозяина, который на кануне пожара выпивал спиртные напитки.

Чтобы эффективней достучаться до каждого, работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью в рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь», отправили письма через почтовое отделение Пуховичского района по выбранным адресам, лицам злоупотребляющим.

В содержании письма размещена памятка о недопущении курения в постели, о том, как сберечь свой дом от огня и как соблюдать простые правила пожарной безопасности.

Граждане, курение в помещении, особенно в постели, опасно! Берегите себя, откажитесь от пагубной привычки!