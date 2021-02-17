Письмо рассказало о семье воина-интернационалиста

15 февраля — особая дата в нашем календаре. С одной стороны, радостная: православные христиане празднуют Сретение Господне. С другой — грустная и даже трагичная: мы вспоминаем погибших в афганской войне воинов-интернационалистов. Среди них были и пуховчане.

Казалось бы, мы многое знаем о них. Но со временем история открывает новые страницы. Накануне памятной даты в редакцию нашей газеты из Червеня пришло письмо. Посвящено оно семье воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Игоря Лапцевича. Автор письма — Анна Степановна Шарко — много лет близко знала сестру и родителей Игоря:

— Хочу рассказать о семье Михаила Антоновича и Нины Алексеевны Лапцевич, которая жила в деревне Зорька Пуховичского района. До того они жили в Грузии, Эстонии, Журавковичах и в Минске. Так как Михаил Антонович был человеком военным, то ему по долгу службы приходилось менять место жительства. В Зорьку они переехали по собственному желанию. Привлекала деревенская жизнь: и лес, и воздух свежий, и нет городской суеты. Как и полагается, завели хозяйство. Оно было и подспорьем, так как нужно было растить троих детей, и удовольствием.

Михаил Антонович работал заведующим фермой, трудился и на других сельхозработах. Нина Алексеевна долгое время заведовала детским садом и являлась депутатом местного Совета депутатов. Эту семью многие знали и уважали, так как Лапцевичи не были равнодушны к бедам и проблемам людей, всегда старались помочь и словом, и делом.

Односельчане старались брать с них пример. У Лапцевичей всегда и везде был порядок: и в доме, и во дворе, и в огороде. Они никогда ни с кем не ссорились, все проблемы решали разумно. И эти свои качества — честность, принципиальность, ответственность, отзывчивость, трудолюбие, скромность, самопожертвование — смогли передать своим детям.

Нина Алексеевна и Михаил Антонович вырастили троих замечательных детей: дочь Наталью, которая стала предпринимателем и живет со своей семьей в Минске, сыновей Анатолия (он закончил политехнический институт и живет с семьей в Узде) и Игоря, который в составе контингента советских войск в январе 1982 года был направлен в Афганистан, где служил радиотелефонистом и погиб смертью героя. За мужество и отвагу был посмертно награжден орденом Красной Звезды, а в 2003 году Указом Президента Республики Беларусь — медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана».

Родители тяжело пережили смерть Игоря. Болезнь приковала их к инвалидному креслу. Михаил Антонович ушел из жизни в 2000 году. Супруга пережила его на 13 лет. Так сложилось, что мне по просьбе Натальи Михайловны пришлось досмотреть Нину Алексеевну до конца ее дней (к тому времени я уже вышла на пенсию и не работала).

Нина Алексеевна была грамотной, начитанной, приятной собеседницей. Много знала и рассказывала о своей жизни. Иногда даже пела (у нее был прекрасный голос). Несмотря ни на что, оставалась оптимисткой и пыталась бороться с болезнью. Находясь рядом с таким человеком, я забывала о собственных болезнях и проблемах. Но в 2013 году Нина Алексеевна ушла из жизни. Похоронена она рядом с мужем и сыном.

Однажды мне пришлось держать в руках военный билет Игоря. У меня дрожали руки, и слезы сыпались градом. Сердце рвалось на части… Военный билет был пробит пулей… Позже я написала стихотворение, которое посвятила Игорю.

Нас выводили в феврале из Афганистана.

Рассказывать, пожалуй, я не стану,

В каком аду мы все там побывали,

И как мальчишки наши погибали.

Был тогда совсем я молодой.

Живым хотел вернуться я домой,

Но в жизни своей тогда в первый раз

Уже выполнял я суровый приказ.

Было мне 18, и был я солдат.

Пришлось мне в руках держать автомат.

Поверьте, что очень хотелось мне жить,

Но честью своей я умел дорожить.

Каждый из нас умирать не хотел.

Но стрелять, убивать войны есть удел.

Из Афгана, жаль, мы вернулись не все.

И не смог я в деревне пробежать по росе.

Я Родину, мама, свою не забыл.

Тебя я сильно и нежно любил.

Как мне хотелось к тебе прикоснуться,

Увидеть глаза твои и тебе улыбнуться.

Верную клятву я Родине дал.

Долг интернациональный я выполнял.

Мама, был у тебя Игорь, твой ласковый сын,

Но пойми, дорогая: я такой не один.

Мама, прости, что меня не дождалась,

Прости, что со мною так рано рассталась.

Прости и за то, что мечта не сбылась,

И что жизнь моя рано оборвалась.

Свой военный билет я у сердца хранил.

О Родине в мыслях я с ним говорил.

Но пуля пробила военный билет.

Было тогда 18 мне лет…

Еще мне хотелось бы рассказать о том, как сестра Игоря, Наталья Михайловна, четыре года назад своими силами и за свои средства поставила памятник на могилу неизвестного солдата, которая находится недалеко от захоронений ее родителей и брата. Это поступок настоящего человека.

Я считаю, что о таких людях, как семья Лапцевичей, должны знать все. Хочется, чтобы среди нас их было больше.