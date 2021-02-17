Письмо рассказало о семье воина-интернационалиста
15 февраля — особая дата в нашем календаре. С одной стороны, радостная: православные христиане празднуют Сретение Господне. С другой — грустная и даже трагичная: мы вспоминаем погибших в афганской войне воинов-интернационалистов. Среди них были и пуховчане.
Казалось бы, мы многое знаем о них. Но со временем история открывает новые страницы. Накануне памятной даты в редакцию нашей газеты из Червеня пришло письмо. Посвящено оно семье воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Игоря Лапцевича. Автор письма — Анна Степановна Шарко — много лет близко знала сестру и родителей Игоря:
— Хочу рассказать о семье Михаила Антоновича и Нины Алексеевны Лапцевич, которая жила в деревне Зорька Пуховичского района. До того они жили в Грузии, Эстонии, Журавковичах и в Минске. Так как Михаил Антонович был человеком военным, то ему по долгу службы приходилось менять место жительства. В Зорьку они переехали по собственному желанию. Привлекала деревенская жизнь: и лес, и воздух свежий, и нет городской суеты. Как и полагается, завели хозяйство. Оно было и подспорьем, так как нужно было растить троих детей, и удовольствием.
Михаил Антонович работал заведующим фермой, трудился и на других сельхозработах. Нина Алексеевна долгое время заведовала детским садом и являлась депутатом местного Совета депутатов. Эту семью многие знали и уважали, так как Лапцевичи не были равнодушны к бедам и проблемам людей, всегда старались помочь и словом, и делом.
Односельчане старались брать с них пример. У Лапцевичей всегда и везде был порядок: и в доме, и во дворе, и в огороде. Они никогда ни с кем не ссорились, все проблемы решали разумно. И эти свои качества — честность, принципиальность, ответственность, отзывчивость, трудолюбие, скромность, самопожертвование — смогли передать своим детям.
Нина Алексеевна и Михаил Антонович вырастили троих замечательных детей: дочь Наталью, которая стала предпринимателем и живет со своей семьей в Минске, сыновей Анатолия (он закончил политехнический институт и живет с семьей в Узде) и Игоря, который в составе контингента советских войск в январе 1982 года был направлен в Афганистан, где служил радиотелефонистом и погиб смертью героя. За мужество и отвагу был посмертно награжден орденом Красной Звезды, а в 2003 году Указом Президента Республики Беларусь — медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана».
Родители тяжело пережили смерть Игоря. Болезнь приковала их к инвалидному креслу. Михаил Антонович ушел из жизни в 2000 году. Супруга пережила его на 13 лет. Так сложилось, что мне по просьбе Натальи Михайловны пришлось досмотреть Нину Алексеевну до конца ее дней (к тому времени я уже вышла на пенсию и не работала).
Нина Алексеевна была грамотной, начитанной, приятной собеседницей. Много знала и рассказывала о своей жизни. Иногда даже пела (у нее был прекрасный голос). Несмотря ни на что, оставалась оптимисткой и пыталась бороться с болезнью. Находясь рядом с таким человеком, я забывала о собственных болезнях и проблемах. Но в 2013 году Нина Алексеевна ушла из жизни. Похоронена она рядом с мужем и сыном.
Однажды мне пришлось держать в руках военный билет Игоря. У меня дрожали руки, и слезы сыпались градом. Сердце рвалось на части… Военный билет был пробит пулей… Позже я написала стихотворение, которое посвятила Игорю.
Нас выводили в феврале из Афганистана.
Рассказывать, пожалуй, я не стану,
В каком аду мы все там побывали,
И как мальчишки наши погибали.
Был тогда совсем я молодой.
Живым хотел вернуться я домой,
Но в жизни своей тогда в первый раз
Уже выполнял я суровый приказ.
Было мне 18, и был я солдат.
Пришлось мне в руках держать автомат.
Поверьте, что очень хотелось мне жить,
Но честью своей я умел дорожить.
Каждый из нас умирать не хотел.
Но стрелять, убивать войны есть удел.
Из Афгана, жаль, мы вернулись не все.
И не смог я в деревне пробежать по росе.
Я Родину, мама, свою не забыл.
Тебя я сильно и нежно любил.
Как мне хотелось к тебе прикоснуться,
Увидеть глаза твои и тебе улыбнуться.
Верную клятву я Родине дал.
Долг интернациональный я выполнял.
Мама, был у тебя Игорь, твой ласковый сын,
Но пойми, дорогая: я такой не один.
Мама, прости, что меня не дождалась,
Прости, что со мною так рано рассталась.
Прости и за то, что мечта не сбылась,
И что жизнь моя рано оборвалась.
Свой военный билет я у сердца хранил.
О Родине в мыслях я с ним говорил.
Но пуля пробила военный билет.
Было тогда 18 мне лет…
Еще мне хотелось бы рассказать о том, как сестра Игоря, Наталья Михайловна, четыре года назад своими силами и за свои средства поставила памятник на могилу неизвестного солдата, которая находится недалеко от захоронений ее родителей и брата. Это поступок настоящего человека.
Я считаю, что о таких людях, как семья Лапцевичей, должны знать все. Хочется, чтобы среди нас их было больше.