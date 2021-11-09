Письмо с границы…

В нем — слова благодарности за службу нашим землякам Дмитрию Бекасову и Алексею Грицу.

Сегодня Дмитрий Бекасов и Алексей Гриц — ефрейторы срочной службы, проходящие ее на погранзаставе Гомельской пограничной группы. Прошло почти полтора года с момента, когда молодые бойцы приняли присягу.

Приятно говорить о том, как люди вырастают и в личностном отношении, и в профессиональном. Дмитрий и Алексей попали служить в органы пограничной службы и на своем примере доказали, что случайных людей на границе не бывает. Они стали профессионалами в своих должностях, поддерживают славные традиции, заложенные многими поколениями пограничников, учат молодых.

Ребята всегда исполняли свои обязанности по охране Государственной границы честно и без нареканий. Они воспользовались возможностью испытать и проявить себя, возмужать, стать настоящими мужчинами — защитниками страны.

Дмитрий Бекасов с первых дней своей службы зарекомендовал себя честным, дисциплинированным, трудолюбивым, скромным солдатом, его отличают целеустремленность, добросовестность, профессионализм. Алексей Гриц — прекрасный товарищ, пользующийся заслуженным авторитетом на пограничной заставе.

Наши слова благодарности — родителям Дмитрия: Оксане Михайловне и Сергею Леонидовичу, а также матери Алексея — Ольге Владимировне — за воспитание сыновей настоящими патриотами Родины. Выражаю им свою командирскую благодарность за качественную подготовку сыновей к военной службе на благо нашей страны.

Андрей КУДЕЛКА,

начальник пограничной заставы.