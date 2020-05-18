Питьевой режим и больше жиров — как поддержать организм в период болезни

Известно, что организм заболевшего человека работает в стрессовом режиме. Поэтому для того, чтобы лечение было эффективным, организм следует поддерживать не только медикаментозно, но и с помощью диетического питания. Каким оно должно быть сегодня, чтобы стать помощником в профилактике заболеваемости ОРВИ или коронавирусом и в лечении вирусных инфекций, рассказывает главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова:

— Сразу следует оговориться, что нет продуктов, способных уничтожить коронавирус или любой другой вирус. Но помочь организму правильным питанием можно и нужно.

Первое правило: питьевому режиму — особенное внимание. Увлажненные слизистые — барьер на пути вируса. Если нет противопоказаний врача, необходимо принимать жидкость в количестве примерно 25-30 граммов на 1 килограмм массы тела в сутки при нормальной температуре тела. И добавляем 10 граммов на каждый градус при повышенной температуре (например, 38 градусов, и количество воды — 35 граммов на килограмм).

Второе правило: забота о поддержании нормальной микрофлоры кишечника. 80 процентов нашего иммунитета находится именно в кишечнике. Употребляйте продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, ягоды. ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 граммов разных овощей в сутки.

Активность в отношении вирусов доказал кверцетин, который содержится в зеленом и желтом перце, спарже, вишне, каперсах.

Чеснок и лук содержат аллиин, который при разрезании преобразуется в аллицин, считающийся природным антибиотиком.

Применение лимонов связано с содержанием в них аскорбиновой кислоты, способной восстанавливать железо. Восстановленное железо может вступать в реакции, в результате которых образуются свободные радикалы. Они помогают справляться с инфекцией. Но лидер по содержанию витамина С не лимон, а черная смородина, шиповник, клюква, квашеная капуста, перец, зеленые листовые овощи.

Рыба также должна быть в рационе, ведь она не только источник белка, но и незаменимых жирных кислот омега-3, обладающих противовоспалительным действием. А также витамина Д, недостаток которого испытывает 80 процентов нашего населения.

Важно знать, что наши легкие — это очень жирозависимый орган. Без поступления жиров в организм работа их нарушается. Безжировую диету по вреду можно соотнести с курением. Нехватка жиров приводит к тому, что инфекция (в том числе СОVID-19) гораздо легче проникает в бронхи и легкие, ослабленные обезжиренной диетой. В сутки взрослому человеку нужно 70-80 граммов жиров, до 30 процентов которых должны обеспечиваться жирами животного происхождения.

Почему жиры так необходимы? Поверхность легочных альвеол выстлана смесью веществ сурфактантов. Они поддерживают альвеолы в форме пузырьков и не дают слипаться при выдохе. Недостаток сурфактантов, состоящих на более чем 90 процентов из жиров, провоцирует проблемы с дыханием. Часто это становится причиной возникновения астмы и дыхательной недостаточности. Суточная потребность в фосфалипидах составляет примерно 5 граммов. В курином яйце — 3,4 грамма, в сливочном масле — 0,3-0,4 грамма. Мясо, птица, рыба, молочные продукты — это источники животного белка. Авокадо, орехи — растительного. Запомните: мало жиров в рационе — мало сурфактанта в легких.

После выздоровления также следует беречь организм от дополнительных стрессов и питаться так, чтобы обеспечить правильное восстановление. Важно включать в питание продукты для восстановления микрофлоры кишечника (кисломочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, орехи). Исключаем копчености, соленья, консервы, сладкие газированные напитки и, конечно, на всех этапах лечения — алкоголь.

Елена ИВАНОВА.