Плата за школьные учебники в Беларуси выросла

Плата за школьные учебники в новом учебном году выросла на 1 рубль и теперь составит 14 рублей 50 копеек, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Единая стоимость установлена для учеников 1-11 классов, она закреплена в постановлении Совмина №621 от 28 августа 2018 года и равняется 50% размера базовой величины, которая в сейчас составляет 29 рублей.

В прошлом году учебники обходились на 1 рубль дешевле, поскольку базовая величина была — 27 рублей.

Детям из многодетных семей они обойдутся вдвое дешевле — 7 рублей 25 копеек. Детям из социально незащищенных семей, с особенностями психофизического развития, инвалидам, сиротам, а также родители которых являются инвалидами I или II группы, учебники выдадут бесплатно.

Осуществить оплату за пользование школьными учебниками можно и через АИС «Расчет» (ЕРИП).

Для этого необходимо:

выбрать пункт «Система «Расчет» (ЕРИП);

выбрать последовательно вкладки: Образование и развитие → Отделы, управления образования → Минск → УО Советского р-на → Учебники;

ввести номер школы и класс;

ввести фамилию и сумму к оплате;

проверить корректность информации.

совершить платеж.

Заплатить за пособия нужно до 1 октября. А получить свой комплект учебников учащиеся смогут у классного руководителя.