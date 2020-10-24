Плательщики обязательных страховых взносов обязаны представлять в органы Фонда сведения и отчетность

В соответствии с пунктом 26 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 40, плательщики обязательных страховых взносов обязаны представлять в органы Фонда по месту постановки на учет установленные законодательством сведения и отчетность.

До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется ведомственный отчет по форме 4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Порядок заполнения предусмотрен постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 ноября 2019 года № 62 «Об установлении Перечня и форм ведомственной отчетности на 2020 год и указаний по их заполнению».

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также при возникновении необходимости корректировки представленной ранее информации, представляется форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении». Порядок заполнения предусмотрен Инструкцией о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденной Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 года №7 (далее — Инструкция № 7).

Один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, а также при возникновении необходимости корректировки представленной ранее информации, представляется форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения», порядок заполнения предусмотрен Инструкцией №7.

Работодателями, у которых имеются рабочие места с особыми условиями труда и право на участие в системе профессионального пенсионного страхования после представления формы ПУ-3 один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется форма ПУ-6 «Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование» (порядок заполнения — Инструкция №7).

В случае нарушения сроков сдачи сведений и отчетности предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Пуховичский районный отдел Фонда социальной защиты населения по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 46 и по телефонам 3-57-87, 3-58-82, 3-50-60, 6-08-09, 6-08-10, 3-55-59 с 08.00 до 17.00, суббота, воскресенье — выходной.

Елена КОЛЕДА,

начальник Пуховичского районного отдела Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.