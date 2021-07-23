Платить налоги должны все

Обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие) и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и так далее.

Порядок налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходов, получаемых физическими лицами, определен главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь, объектом налогообложения подоходным налогом являются доходы, полученные ими от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за пределами Республики Беларусь (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 196 Налогового кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 216 Налогового кодекса белорусские организации, белорусские индивидуальные предприниматели, от которых физическое лицо получило доходы, признаются налоговыми агентами и обязаны в установленном законодательством порядке исчислить, удержать у физиче-ского лица и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога с выплачиваемого дохода.

Таким образом, в случае получения блогером доходов от белорусских организаций, белорусских индивидуальных предпринимателей, налогообложение таких доходов осуществляется налоговыми агентами, являющимися источником их выплаты.

При получении блогером – налоговым резидентом Республики Беларусь в течение календарного года доходов на территории Республики Беларусь и (или) из-за ее пределов от физических лиц и иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей налогообложение таких доходов осуществляется налоговым органом по ставке подоходного налога в размере 13 процентов на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позд-нее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом (подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 219, пункт 1 статьи 222 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Уплата подоходного налога, исчисленного налоговым органом, производится блогером не позднее 1 июня года, следующего за отчетным календарным годом, на основании извещения налогового органа (часть третья пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Пуховичскому району.