Плюс Br11 млн за полгода — глава МНС рассказал о борьбе с зарплатой в конвертах

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко сегодня после доклада главе государства рассказал журналистам о подробностях борьбы с так называемой зарплатой в конвертах, передает корреспондент БелТА.

«В текущем году усиленное внимание уделяется этой работе. Это одно из основных направлений. Понятно, почему главой государства это обозначено, — потому что помимо недопоступления денежных средств в бюджет есть существенные риски недопоступления в Фонд социальной защиты. Соответственно и исполнение социальных обязательств перед самыми социально незащищенными слоями населения», — сказал министр.

По его словам, эта работа построена по нескольким направлениям — не только контрольная, но и информационная. Органы МНС работают и на упреждение. «Более чем 16,5 тыс. плательщиков (субъектам хозяйствования), у которых уровень заработной платы невысокий, были направлены уведомления. Почти 30% из них отреагировали уточнением своих налоговых обязательств, и более Br5 млн подоходного налога поступило в добровольном порядке. Еще примерно Br6 млн было доначислено по результатам контрольной работы. Это по итогам 6 месяцев», — рассказал Сергей Наливайко.