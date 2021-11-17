По данным интернет-ресурсов

Конституция. Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам.

Президент подчеркнул, что органам власти важно знать мнение граждан, причем не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным для развития страны вопросам.

Налоги. В консолидированный бюджет Минской области за январь-октябрь 2021 года поступило 4329,6 миллиона рублей, в том числе в республиканский бюджет — 1494,0 миллиона рублей, в местные бюджеты — 2835,6 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма поступлений в консолидированный бюджет выросла на 22,7 процента, или на 799,7 миллиона рублей в сопоставимых ценах.

Деньги. Национальный банк с 15 ноября по 30 декабря продлевает время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года. Банкноты и монеты образца 2009 года будут проводиться в режиме продленного рабочего дня с 9.00 до 19.00 (24 декабря — с 9.00 до 18.00). Остальные операции в кассах Национального банка в указанный период будут совершаться в обычном режиме: понедельник-четверг — с 9.00 до 16.00, пятница — с 9.00 до 15.00 (24 декабря — с 9.00 до 14.00). 31 декабря 2021 года все операции в кассах Национального банка будут совершаться с 9.00 до 14.00. Кассы Национального банка расположены в Минске по ул. Толстого, 6.

ВИЧ. В Беларуси за январь- октябрь 2021 года зарегистрировано 1225 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 13,1 случая на 100 тысяч населения. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Кинофестиваль. XXVII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет с 20 по 26 ноября. Учредители — Министерство культуры и Мингорисполком, организатор — Национальная киностудия «Беларусьфильм». Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран.