По данным Пуховичского РОЧС

Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района.

В период с 22.11.2021 года по 28.11.2021 года спасатели выезжали на две сработки сигнализации «Молния». К счастью вызовы оказались ложные. По прибытии спасателями возгораний не обнаружено.

24 ноября в 19-32 поступило сообщение о загорании мусора по адресу: Пуховичский р-н, Свислочский с/с, п. Дружный, ул. Шамановского. По прибытии прибывшей АЦ установлено, что произошло загорание мусора на площади 4 м.кв. у дороги. Без ущерба.

27 ноября в 08-07 поступило сообщение о том, что что-то горит по адресу: Блужский с/С, д. Слободка, д. 2 Пуховичского района. Выяснилось, что произошло загорание матраса. Без ущерба. Пострадавших нет.

Этой же ночью в 01-17 в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о том, что что-то горит по адресу: Пуховичский р-н, Новоселковский с/С, д. Бор, ул. Бытовая, д. 1. По прибытии ближайшего подразделения установлено, что произошло загорание сажи в дымоходе.

Использование печки, камина или отопительного котла всегда сопряжено с рядом профилактических работ. Одной из них является очистка дымохода, который со временем обязательно начинает зарастать сажей, вследствие чего проходимость конструкции ухудшается. В свою очередь, сужение прохода приводит к слабому прогреванию дымохода и существенному сужению тяги, из-за чего в помещение начинает поступать угарный газ. В самом худшем варианте развития событий засорение дымохода может привести к пожару.

О проблемах в дымоходе могут сигнализировать следующие факторы:

1. Первым признаком того, что дымоотводный канал засорился, является потемневший дым, выходящий из трубы.

2. Второй признак – отсутствие звука горящих дров. Кроме того, огонь в таком случае будет иметь темно-оранжевый оттенок.

Пуховичский РОЧС.