По данным Пуховичского РОСК

Трасса М5. Водитель Mazda 6, двигаясь по трассе М5, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль неоднократно перевернулся. Водитель госпитализирован в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», где по результатам обследования были диагностированы закрытый перелом бокового отростка, ушиб левого плечевого сустава, левого бедра, правой кисти, разрыв малых половых губ.

Марьина Горка. Неустановленное лицо, представившись работником банка, в ходе телефонного разговора с потерпевшей завладело реквизитами банковской платежной карты, после чего похитило с карт-счета денежные средства на сумму 900 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 212 УК РБ.

Дайнова. По сообщению фельдшера обнаружено тело гражданина без следов насильственной смерти. Телесных повреждений установлено не было, за медицинской помощью умерший не обращался. По словам опрошенных родственников гражданин на протяжении двух недель перед смертью регулярно употреблял алкоголь. Труп изъят. Назначена следственно-медицинская экспертиза.

Подготовил Станислав БЕЛОУСОВ.