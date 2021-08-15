Закон и правопорядок Коротко о разном 

По данным Пуховичского РОВД

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Руденск. На железнодорожной станции Руденск ранее не судимый гражданин из хулиганских побуждений булыжником повредил четыре ветровых стекла, чем выразил явное неуважение к обществу и нанес материальный ущерб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и находится в ИВС Пуховичского РОВД. Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи  339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Марьина Горка.  Ранее не судимая гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта нанесла один удар ножом в область грудной клетки своему супругу.  Женщина задержана и содержится в ИВС Пухович-ского РОВД. Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Марьина Горка. Ранее судимый, не работающий гражданин неправомерно завладел транспортным средством — автомобилем «Москвич» и совершил поездку без цели хищения. Подозреваемый задержан и находится в ИВС Пуховичского РОВД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Шацк.  Неустановленное лицо путем свободного доступа проникло в автомобиль, откуда тайно похитило кошелек, в котором находилось 140 долларов США, что в эквиваленте на момент совершения преступления составило 348 рублей 60 копеек. Сотрудниками Пуховичского РОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия. С места преступления изъяты следы руки и ладони. Личность подозреваемого устанавливается.

По материалам РОВД подготовил Станислав  БЕЛОУСОВ.

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