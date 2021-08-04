По данным Пуховичского РОВД

Марьина Горка. В помещении железнодорожного вокзала станции «Пуховичи» неустановленное лицо тайно похитило оставленный без присмотра ноутбук. Потерпевшему был причинен имущественный вред в размере 2202 рубля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался не работающий, ранее не судимый гражданин, состоящий на учете в отделе охраны правопорядка и профилактики Пуховичского РОВД, проживающий в деревне Матеевичи. Подозреваемый был задержан сотрудниками милиции. Похищенное имущество изъято.

Жоровка. В деревне Жоровка в ходе осмотра автомобиля, принадлежащего ранее не судимому гражданину 1986 года рождения и проживающего в городе Минске, обнаружено и изъято измельченное вещество растительного происхождения массой не менее 0,83 грамма, являющееся марихуаной. Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Было проведено медицинское исследование и отобраны биологические образцы. Мера пресечения не применялась.

Голоцк. В агрогородке Голоцк ранее судимый гражданин проник на территорию двора дачного дома, откуда тайно похитил 13 туй, чем нанес имущественный вред на сумму 168 рублей. Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения не применялась. Часть похищенного изъята.

Информация предоставлена Пуховичским РОВД