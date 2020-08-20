По факту создания координационного совета возбуждено уголовное дело, заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.

«Группой граждан Беларуси 18 августа заявлено о создании координационного совета, целями которого в том числе является организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной», — сказал Александр Конюк.

По его словам, понимая законность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава совета и не согласны с целями его деятельности. «Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — добавил генпрокурор.

Источник: БелТА.