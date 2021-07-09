По  информации  РОЧС

Возгорание заметили вовремя

Запоминающейся стала минувшая суббота для владельцев бани в садовом товариществе «Малинники». На дымовой трубе они оставили ветошь, в результате тления которой возникло возгорание. К счастью, это вовремя заметили, и возгорание смогли ликвидировать еще до прибытия подразделения РОЧС.

Дым без огня

Незадолго до полуночи 3 июля в центр оперативного управления Пуховичского РОЧС поступило сообщение о задымлении в сарае в деревне Лядцо. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, загорания не произошло.

Пуховичский РОЧС.