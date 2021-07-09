МЧС информирует 

По  информации  РОЧС

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Возгорание заметили вовремя

Запоминающейся стала минувшая суббота  для владельцев бани  в садовом товариществе «Малинники». На дымовой трубе они оставили ветошь, в результате тления которой возникло возгорание. К счастью, это вовремя заметили, и возгорание смогли ликвидировать еще до прибытия подразделения РОЧС.

Дым без огня

Незадолго до полуночи 3 июля в центр оперативного управления  Пуховичского РОЧС поступило сообщение о задымлении в сарае в деревне Лядцо. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, загорания не произошло.

Пуховичский РОЧС.

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