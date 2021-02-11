По «ковидным» случаям в прошлом году в области прошло 700 страховых выплат. Что важно знать?

Научно-технический прогресс приносит людям не только блага — число рисков для жизни и здоровья любого человека растет каждую секунду. 2020 год внес корректировки в нашу жизнь в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции.

Как рассказала нам начальник отдела медицинского страхования филиала «Белгосстраха» по Минской области Наталия Бондар, уже очень давно «Белгосстрах» осуществляет добровольное страхование от опасных заболеваний, но в связи с эпидемиологической обстановкой в мире с марта прошлого года в перечень опасных заболеваний был добавлен еще один «риск» — коронавирусная инфекция.

За 12 месяцев прошлого года представительства «Белгосстраха» по Минской области заключили более 14 тысяч договоров добровольного страхования от опасных заболеваний: 7 090 — за счет физических лиц и 7 060 — за счет юридических. Говоря простым языком — это когда человек страхует себя сам (или же своих родных, близких) или его страхует предприятие, где он работает.

Сумма выплат по «ковидным» страховым случаям за 2020 год составила в целом по Минской области более 350 тысяч рублей (всего 700 страховых выплат: 430 — за счет физических лиц и 266 — за счет юридических).

Что здесь важно? Страховые выплаты производятся на основании медицинских документов, с указанием диагноза коронавирусной инфекции и дней нетрудоспособности. Если застрахованный с таким диагнозом был нетрудоспособен более 21 дня, выплата будет составлять 20% — 600 рублей — от страховой суммы в 3 000 тыс. рублей, менее 21 дня — 15 % от страховой суммы (450 рублей), если же заболевание проходило «бессимптомно» (в медицинских документах бывают такие заключения), то страховая выплата составит 5% от страховой суммы, или 150 рублей. Но и она с лихвой покрывает «вложение», так как страховой взнос составляет 1% от суммы: при страховой сумме 3 000 рублей это — 30 рублей. Кстати, для юридического лица, решившего застраховать своих работников, минимальная страховая сумма может быть 2 000 рублей и, следовательно, страховой взнос будет равен 20 рублям на одного застрахованного.

Заявление о страховом случае клиенты могут подать в любом представительстве «Белгосстраха». Они есть в каждом районе области. Даже если заявление будет подано от граждан, которые зарегистрированы в других регионах страны, они будут приняты и по электронному документообороту отправлены в центральный офис, где расположен центр урегулирования убытков. Он и производит выплаты.

Что здесь важно? Если вы уже находитесь на карантине или на самоизоляции, то данный договор с вами не может быть заключен.

И еще. Как оказалось, жители небольших районов области более активно используют данный вид страхования, нежели жители так называемых «стотысячников». По Воложинскому району в прошлом году была 31 выплата, по Минскому району и Червенскому — 48, по Любанскому — 43…

Подытожим: договор добровольного страхования от опасных заболеваний (коронавирусной инфекции) — это реальная материальная помощь в жизненной критической ситуации.

Источник: МЛЫН.BY.