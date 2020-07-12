По новой программе «Семейный капитал» уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета

Всего на 1 июля 2020 года для многодетных семей открыто 85 543 депозитных счета «Семейный капитал», из которых по программе 2020-2024 годов — 3 662, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе «Семейный капитал» 2015-2019 годов для многодетных семей открыт 81 881 депозитный счет на сумму $818,81 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. И обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно — не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 3 662 депозитных счета на сумму Br82,395 млн. В новой пятилетке размер семейного капитала составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

«На 1 июля 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 17 905 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий — 16 828 (94%), на получение образования — 583 (3%), на получение медицинских услуг — 494 заявления (3%). Принято 16 151 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», — отметили в Минтруда. Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области — 3 674, следом идут Минская — 2 642, Гомельская — 2 551, Минск — 2 179, Гродненская — 1 948, Витебская — 1 605. Меньше всего таких решений принято в Могилевской области — 1 552.