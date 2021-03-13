Если спросить у окружающих людей о том, как они представляют себе хорошую хозяйку, то большинство, поверьте, скажет, что у хopoшeй хoзяйки в дoмe вceгдa чиcто и yютно. Трудно с этим не согласиться, ведь сначала мы все оцениваем визуально, «встречая по одежке»: нет в доме беспорядка — значит, хорошая хозяйка. К чему я веду, если говорить собираюсь о подъездах? Да, собственно, к этому же и веду: уверена, что по подъезду легко судить о том, кто живет в нем. Чтобы убедиться, стоит просто устроить небольшую экскурсию. И увидишь, что в одних подъездах — чистота, порядок и даже попытки создать домашний уют (цветы, коврики, картины). В других — грязь, окурки, бумажки…

Кто-то может со мной не согласиться, напомнив, что никто из жильцов не обязан убирать места общего пользования, поэтому все претензии — к коммунальникам.

Пойти в УП «Жилтеплосервис» КХ и снова поговорить о содержании подъездов меня мотивировала жалоба жительницы микрорайона Новая Заря. Женщина подняла вопрос и о качестве уборки подъезда, и о его ремонте. В общем, совершенно традиционные проблемы, к разговору о которых мы периодически возвращаемся, потому что не утрачивается актуальность.

— В прошлом году в Беларуси установили новый перечень работ по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и периодичность их выполнения, — комментирует мастер ЖЭУ Нелли Абдулкина. — Он предусмотрен постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 12 июня 2020 года №7, которое уже вступило в силу.

Согласно данному документу, сухая уборка вспомогательных помещений от мусора на первых этажах (первой остановочной площадки лифта) и кабин лифтов осуществляется не реже двух раз в неделю. Сухая уборка вспомогательных помещений, кроме технических, в домах без лифтов выполняется не менее одного раза в неделю, а в жилых домах с лифтами — не реже двух раз в месяц. Мыть вспомогательные помещения, кроме технических, в домах без лифтов будут не менее двух раз в месяц, а в домах с лифтами — не менее одного раза в месяц.

Протирать стены, двери, плафоны и отопительные приборы влажной тряпкой, а также обметать пыль с потолков нужно один раз в год. Уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа и других техпомещений также будет проводиться не реже одного раза в год. С такой же периодичностью будут мыть окна в подъездах.

Дезинфекция, дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов) проводятся по мере необходимости.

Правила касаются тех подъездов, которые находятся на обслуживании коммунального предприятия. Именно на обслуживании. Это несколько меньше, чем на балансе, потому что есть подъезды, жильцы которых приняли решение самостоятельно поддерживать порядок и не оплачивать данную услугу. К примеру, из 191 подъезда в Новой Заре коммунальники убирают 181 подъезд. Из 186 подъездов Марьиной Горки — 165. 10 подъездов Новой Зари и 21 подъезд в городских домах следят за чистотой самостоятельно. К слову, первопроходцами в этом стали жители дома на Пролетарской, 4. Я была как-то в этом подъезде и видела то, что позволяет сказать: хозяйки в доме живут образцовые.

Почему же этот пример не стал массово поддерживаться? На самом деле ведь не сложно по очереди сделать уборку своего пролета. Ан нет, есть у граждан причины с уборкой не спешить. Одно дело, говорят жильцы, убрать подъезд двухэтажки, в котором живет восемь семей: меньше людей — меньше грязи. Да и договориться с ними проще. И совсем другое дело — многоэтажка. В подъездах в основном по 20 квартир. Все их жильцы проходят через первый этаж, но не все — через последующие. Чувствуете, как по мере увеличения этажности появляются мысли о неравенстве? Да, жильцы первых этажей не желают убирать за живущими выше, мотивируя тем, что они-то по четвертым-пятым этажам не ходят. А жители верхних этажей, хоть и соглашаются с этим, но не хотят мыть лишние пролеты. Поэтому все вместе отчисляют деньги в ЖКХ и ждут человека, который придет и уберет.

— Найти людей на эти ставки не так просто, как кажется, — говорит Нелли Абдулкина. — Работа на самом деле нелегкая не только физически, но и морально. Представьте, что один человек по нормативу должен убирать более 2800 метров квадратных территории. При этом сталкиваться с рядом проблем.

Одна из них — нежелание жильцов делиться водой для производства уборки. Жалеют люди лишнего ведра воды, ведь она проходит через счетчик.

Другая, более важная проблема, связана с поддержанием порядка в подъезде. Где-то действительно нужно просто помыть полы, а где-то убрать за кошками-собаками и веселыми компаниями. Не думаю, что делать это приятно. Потому не удивительно, что в городе подъезды убирают всего два работника, а в Новой Заре — 5. Такое “неравенство”, к слову, объяснимо: в Новой Заре все дома многоэтажные. Но и эти пять человек физически не могут справляться с нагрузкой. Поэтому есть вакансии.

Нужно знать, что жильцам тех подъездов, где уборка не производится, делается перерасчет в оплате за коммунальные услуги. То же самое происходит, если работник болел или находился в отпуске, и уборки подъезда не было.

— Все наши люди обеспечены средствами для выполнения работ по уборке территории и (как требование времени) дезинфицирующими средствами, — рассказывает Нелли Абдулкина. — Ими при уборке должны обрабатываться почтовые ящики, перила, кнопки домофонов, ручки дверей, выключатели.

…Должны убирать, должны обрабатывать, должны… должны… должны… Мы все думаем, что, заплатив, действительно можем сами ничего не делать. Это, конечно, абсолютно логично с одной стороны. Но есть и другая. Если не делать ничего, то уж тогда не нужно и мусорить. Это будет означать, что вы уважаете труд людей, которые придут и уберут территорию общего пользования. Вам останется только поддерживать имидж хороших хозяев. Именно так тогда подумает о вас каждый входящий в ваш подъезд.

Елена ШАНТЫКО.