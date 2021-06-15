По поводу: Новая строка в «жировках»

В июле текущего года в извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и платы за пользование жилым помещением появится новая строка «Услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения».

Данная мера введена с 1 июня с целью финансирования расходов государственных заказчиков за счет средств, поступающих в качестве платы за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения (согласно п. 3 Положения о порядке финансирования расходов государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

Хотя эта услуга и выделена в отдельную строку, она существовала всегда, и плательщики жилищно-коммунальных услуг, являющиеся участниками совместного домовладения, платили за нее в составе других ЖКУ (техническое обслуживание дома и лифта, вывоз мусора, санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов). После вычленения данной услуги в отдельную, тарифы вышеперечисленных ЖКУ подешевеют.

Платеж по данной услуге будет рассчитываться соразмерно общей площади принадлежащего собственнику жилья и нежилых помещений в доме (лестничные клетки, лифты и их шахты, подвалы и чердаки, спортивные и игровые детские площадки, парковки и др.).

Как правовая категория «Управление общим имуществом совместного домовладения» представляет собой услугу по осуществлению деятельности в целях обеспечения эксплуатации общего имущества совместного домовладения, реализации собственниками прав пользования объектами недвижимого имущества и общим имуществом совместного домовладения (пункт 58 статьи 1 Жилищного кодекса).

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь управлять совместным домовладением в Беларуси можно тремя способами. Участники совместного домовладения, включающего не больше 10 квартир, могут заключить между собой договор совместного управления. Второй способ — это создание юридического лица — товарищества собственников или ЖСПК.

Если не выбраны два предыдущие варианта, управление общим имуществом осуществляется уполномоченным лицом, которое назначит исполком.

Уполномоченное лицо — это государственный заказчик в сфере ЖКХ, обеспечивающий в первую очередь права потребителей услуг ЖКХ на основании договора, в котором, кроме прав, определены и обязанности сторон по надлежащей эксплуатации общего имущества дома, прописана иная деятельность, вплоть до представления интересов собственников жилья в суде.

На данный момент в Минской области с учетом региональных особенностей и экономической целесообразности создано 5 служб государственного заказчика (ГП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района», ГП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Молодечненского района», ГП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», ГП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города Жодино», ГП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района»), осуществляющих деятельность по управлению общим имуществом совместного домовладения в этих районах. В 18 районах Минской области местным органам управления необходимо определить уполномоченных лиц. В Жилищном кодексе прописано, что уполномоченное лицо обязано предложить потребителю заключить договор на управление общим имуществом.

По договору на управление общим имуществом совместного домовладения одна сторона (уполномоченное лицо) по поручению другой стороны (участника совместного домовладения) за плату обязуется организовать оказание семи основных и пяти дополнительных ЖКУ, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления общим имуществом совместного домовладения.

С учетом изложенного, потребителю не нужно будет заключать несколько договоров на предоставление ЖКУ. Будет один договор с уполномоченным лицом (служба заказчика). Исключение составляют лишь услуги газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, оплата которых осуществляется по показаниям индивидуальных приборов учета. На каждую из них у потребителя будут индивидуальные договоры.

Бумажный вариант договора можно получить в офисе рассчетно-кассового центра или по месту нахождения уполномоченного лица. Фактически договор будет считаться заключенным с 1 июня текущего года. При этом следует знать, что отсутствие договора с потребителем или отказ потребителя заключить подобный договор не освобождает его от платы за услугу по управлению (часть 2 пункта 3 статьи 151 Жилищного кодекса). В данном случае работает тот же принцип, как и в случае с предоставлением основных ЖКУ. Отказаться нельзя.

Для товариществ собственников (далее — ТС) ничего не меняется. Как уже отмечалось выше, в ТС определились с управлением уже тогда, когда приняли решение о создании юридического лица. Права и взаимоотношения участников ТС (организации застройщиков) зафиксированы Уставом, в котором также прописаны обязанности ТС и ЖСПК по управлению общим имуществом, а полномочия на выбор исполнителей ЖКУ делегированы органам правления и его председателю. Расходы по управлению общим имуществом покрываются за счет членских и целевых взносов.

Управление контроля

за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Минской области.