Коротко о разном 

По территории Пуховичского района во второй раз пройдет Всебелорусский крестный ход

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К 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского…

По территории Пуховичского района во второй раз пройдет Всебелорусский крестный ход.

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с 4 по 28 июля пройдет 4-й Всебелорусский крестный ход, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Название крестного хода — «Не в силе Бог, а в правде!» —  это девиз жизни святого князя Александра.

Стартует крестный ход  4 июля из Витебска и завершится 28 июля в городском поселке Туров Гомельской области. В течение двух  дней (18 и 19 июля) крестный ход будет проходить по территории Пуховичского района. Принять участие в нем приглашаются  все желающие. Узнать подробности можно у организаторов по телефону (8-029) 214-09-31 (МТС) (Николай).

Крестный ход – это как альтернатива злу внутри нас, зажженная свеча во мраке греха. И мы можем внести свой вклад в приумножение добра.

Подготовила Ангелина МИРОНЫЧЕВА.

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