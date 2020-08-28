Победителей районных соревнований по рыбной ловле определили считанные граммы

В минувшую субботу состоялись районные соревнования по рыбной ловле. К участию в соревнованиях были приглашены команды первичных коллективов районной организации БООР, а также юные рыболовы. Сбор был объявлен ранним утром на берегу мелиоративного канала вблизи деревни Горелец. Канал этот пользуется популярностью у любителей рыбной ловли, к тому же его ровная береговая линия и одинаковая глубина создают равные условия для рыбацкого состязания.

Торжественное открытие соревнований прошло под поднятым на флагштоке знаменем Белорусского общества охотников и рыболовов. Директор Пуховичской РОС РГОО «БООР» Виктор Соболевский приветствовал собравшихся.

После жеребьевки рыболовы заняли свои места на берегу и забросили удочки. Но рыба в этот день не желала клевать.

10 команд (по три рыболова в каждой), а также взрослые и юные участники индивидуального зачета в течение трех часов, отведенных для соревнования, пристально смотрели на неподвижные поплавки. Каждый по-своему старался привлечь рыбу, бросая в воду различные ароматные прикормки. Меняли и насадку. Однако поклевки были редкими, да и то на крючок попадались совсем уж мелкие верховодки, красноперки, карасики и ротаны весом в считанные граммы.

Победителей помогли определить электронные весы. Первое место, как по общему весу улова, так и за самую крупную рыбу, занял Олег Шарков из Марьиногорского охотколлектива № 18, улов которого составили два карася общим весом 368 граммов, один из которых весил 198 граммов. Одного карася весом 168 граммов поймал Владимир Ахремчик из Горелецкого охотколлектива, однако этого хватило для того, чтобы занять второе место. Третий результат — у Сергея Пашкевича из Краснооктябрьского охотколлектива, улов которого набрал 66 граммов.

Подводя итоги, Виктор Соболевский высказал предложение в следующем году выбрать другое место для соревнований. А отличившимся в этом соревновании он вручил призы Пуховичской РОС РГОО «БООР»: палатку, раскладной стул, чехол для удочек и удочку.

Отдельно от взрослых соревновались начинающие приверженцы рыбной ловли — 13 мальчишек. Среди них только одному Александру Качану, воспитаннику «SOS-Детская деревня Марьина Горка», удалось поймать две маленькие рыбки и таким образом занять первое место, за которое в качестве приза ему был вручен фидер. Однако по традиции без подарков не остались и другие юные участники соревнований: каждому из них досталась рыболовная снасть.

К слову, приятное вознаграждение получили все, кто участвовал в соревнованиях и просто наблюдал за ними. Егерь Георгий Ахремчик, который славится умением варить вкусную уху, и на этот раз заслужил всеобщую похвалу. Бидон с 30 литрами наваристой ухи, которую он приготовил из заранее наловленной рыбы, быстро опустел до самого дна.

Андрей МАЗАНИК.

Фото Виктора ЖИДОВИЧА.