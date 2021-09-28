Победители лотереи “Дажынкі- 2021” передали свои призы в Руденскую вспомогательную школу-интернат

Итоги лотереи, которая разыгрывалась среди участников областного фестиваля-ярмарки “Дажынкі- 2021”, стали сенсацией: сразу два главных приза, телевизор и холодильник, выиграли пуховчане. Примечательно, что победители лотереи сразу же решили передать свои неожиданные призы в Руденскую вспомогательную школу-интернат.

Вручение сертификатов прошло в понедельник во время совещания с руководителями сельхозорганизаций в районном исполнительном комитете: участники областного фестиваля-ярмарки “Дажынкі- 2021” передали свои подарки представителю учреждения образования, заместителю директора по воспитательной работе Татьяне Стусь.

Как отметил председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, это настоящий мужской поступок. Выйгранные в лотерею холодильник и телевизор отправились туда, где они очень нужны.

Наталья ПАРХОМЧИК.