Коротко о разном 

Победители лотереи “Дажынкі- 2021” передали свои призы в Руденскую вспомогательную школу-интернат

40 Redactor Комментариев нет

Итоги лотереи, которая разыгрывалась среди участников областного фестиваля-ярмарки “Дажынкі- 2021”, стали сенсацией: сразу два главных приза, телевизор и холодильник, выиграли пуховчане. Примечательно, что победители лотереи сразу же решили передать свои неожиданные призы в Руденскую вспомогательную школу-интернат.

Вручение сертификатов прошло в понедельник во время совещания с руководителями сельхозорганизаций в районном исполнительном комитете: участники областного фестиваля-ярмарки “Дажынкі- 2021” передали свои подарки представителю учреждения образования, заместителю директора по воспитательной работе Татьяне Стусь.

Как отметил председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, это настоящий мужской поступок. Выйгранные в лотерею холодильник и телевизор отправились туда, где они очень нужны.

Наталья ПАРХОМЧИК.

Вам также может понравиться

Примите участие в посадке леса

Redactor 0

В Минске с 10 по 14 февраля проходит книжная выставка

Redactor 0

Внимание конкурс: сделай селфи – получи приз от МЧС!

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿